Tennis, via al Cicconetti e all’Under di Viserba

Ai nastri di partenza il torneo di 3° categoria maschile al Ct Cicconetti di Rimini. Sono 95 i giocatori in campo da sabato, i favoriti del seeding sono i 3.1 Edoardo Pozzi, Alex Romano e Pietro Rinaldini, a seguire i 3.2 Stefano Bucci, Massimiliano Zamagni, maestro proprio al Ct Cicconetti, Pietro Montemaggi, Riccardo Muratori, Enea Carlotti, Alessandro Pesaresi e Luca Butti. In realtà sono tanti i giocatori che possono recitare un ruolo da protagonisti in questo torneo che terrà banco fino al 7 luglio. La prima parte del torneo sarà dedicata ai giocatori di 4°, i qualificati accederanno al tabellone di 3°.

Da domani al Tc Viserba va in scena la tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 12 femminile n.1 Ioana Bala, n.2 Virginia Arduini, n.3 Petra Salvi, n.4 Anita Amadio. Nell’Under 12 maschile si parte con il primo tabellone, teste di serie Leo Mazzarini, Francesco Zanzini, Alessandro Marcolini, Riccardo Piraccini e Giacomo Balzani. Nell’Under 14 maschile primo tabellone con teste di serie Leonardo Tana, Nicolò Brugioni, Achille Mari, Elia Sabatini, Massimo Marcolini, Alex Andrea Ravara, Tommaso Mandelli e Gabriele Quaresima. Nel torneo Under 14 femminile primo tabellone con teste di serie Sveva Penna, Viola Cuppini, Ginevra Baldazzi e Vittoria Muratori.