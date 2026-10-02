Tennis, Vetricini-Lanfranchi la finale a Mercato

Rush finale sui campi della Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno per il torneo di 4° categoria. Quarti: Simone Balzani (4.1, n.6)-Marco Magrini (4.1, n.3) 6-4, 7-5, Mirco Boschi (4.1, n.2)-Cristian Barasa (4.1, n.7) 6-3, 7-5. Semifinale: Michele Rossi (4.1, n.8)-Davide Bernabini (4.2) 6-2, 6-3.

Nel femminile in finale Patrizia Vetricini (Polisportiva Tennis Vallesavio) che ha battuto Barbara Salvi 6-1, 6-1 e Luana Lanfranchi (Russi Sporting Club) che ha superato Giulia Dell’Aquila 6-1, 6-4.