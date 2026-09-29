Tennis, Vetricini e Dell’Aquila in semifinale a Mercato

Sui campi della Polisportiva Vallesavio a Mercato Saraceno va in scena il torneo di 4° categoria, maschile e femminile. Maschile, ottavi: Cristian Barasa (4.1, n.7)-Alessandro Piraccini (4.2) 2-6, 6-2, 12-10, Davide Bernabini (4.2)-Pier Luigi Bertozzi (4.1, n.4) 6-4, 0-6, 11-9, Marco Magrini (4.1, n.3)-Daniel Giorgetti (4.5) 6-1, 6-1, Mirco Boschi (4.1, n.2)-Francesco Vicini (4.2) 6-3, 6-4, Federico Ricci (4.1, n.5)-Denis Bersani (4.3) 2-6, 6-2, 10-8, Simone Balzani (4.1, n.6)-Patricio Friguglietti (4.3) 6-1, 6-2, Matteo Nigi (4.1, n.1)-Lorenzo Petrini (4.3) 6-4, 6-4.
Femminile, quarti: Vetricini (4.2)-Rita Sacchetti (4.3) 6-0, 6-0, Giulia Dell’Aquila (4.2)-Sophia Tombaccini (4.4) 6-0, 6-3.