Tennis Veterani: Travaglini, Millari, Tassinari e Fogliani i vincitori al Paradiso Cesenatico

CESENATICO. Al rush finale sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo nazionale Veterani, tappa del Circuito Regionale.
Nell’Over 45 successo di Andrea Travaglini (Virtus Bologna) in finale su Stefano Torrisi (Ct Cervia) per 6-1, 3-6, 6-0.
Over 45 tabellone semifinali: Stefano Torrisi (3.1, n.1)-Alberto Scafoletti (3.3) 5-4 e ritiro, Andrea Travaglini (3.1, n.3)-Francesco Mandelli (3.1, n.2) 6-4, 7-5.
Nell’Over 55 il match-clou ha visto il successo di Flavio Millari (Sporting Club Sassuolo) in finale su Alessandro Di Vittorio (Pol. Il Circolo Contrada di Sarsina) per 7-5 e ritiro.
Quarti: Fabio Bernagozzi (3.3, n.2)-Claudio Fantini (4.1) 6-4, 6-0, Daniele Berti (3.3, n.4)-Davide Quinto Cattoni (3.4) 6-3, 6-1, Flavio Millari (3.2, n.1)-Villiam Ricci (3.5) 6-0, 6-2. Semifinali: Millari-Berti 6-2, 6-2. Passa Di Vittorio (3.3, n.3) per il forfait del suo avversario.
Nell’Over 65 finale tra Silvano Pozzi (Ct Baia Pesaro) e Mauro Tassinari (Ct Castenaso). Successo di Tassinari per 6-3, 6-2.
Over 65 semifinali: Silvano Pozzi (3.3, n.1)-Antonio Babini (3.5) 7-5, 4-6, 10-6, Mauro Tassinari (3.4, n.2)-Paolo Sabatini (4.4) 6-3, 6-0.
Nell’Over 70 finale tra Franco Torreggiani (Sport Social Club) e Fabriano Fogliani (Sporting Club Sassuolo). Successo nel match-clou di Fogliani per 6-2, 6-1.
Semifinali: Franco Torreggiani (4.1, n.1)-Claudio Fogli (4.3) 7-5, 6-2, Fabriano Fogliani (4.3)-Luigi Angelo Bertaccini (4.3, n.2) 6-0, 6-4.
Nel tabellone Ladies 40 (limitato alla 3° categoria) finale tra Paola Mordini (Tc Faenza) e Daniela Morigi (Pol.2000 Cervia).
Semifinali: Paola Mordini (3.4)-Alessandra Turrini Merli (3.3, n.1) 6-0, 7-5, Daniela Morigi (3.3)-Silvia Giardini (4.3) 6-1, 6-3.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Marco Fucci.