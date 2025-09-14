Tennis Veterani: titoli tricolori a Silvia Sanna e Pambianco-Badalucco

CERVIA. Si sono conclusi sui campi del Circolo Tennis Cervia i campionati italiani Veterani, giunti alla 71esima edizione.

Nel torneo Over 55 successo della 2.6 imolese Silvia Sanna, portacolori del Match-Ball Firenze, n.1 del seeding, che ha battuto in semifinale Paola Gazza (3.2), n.5, per 6-1, 6-3 ed in finale la 2.8 Veronica Paganini (n.2) per 6-0, 6-1.

La stessa Sanna ha vinto il doppio Over 50 con Valentina Padula (le due erano le n.1), in finale hanno superato Cinzia Cadeddu-Greta Ormezzano per 6-0, 6-0. Bella finale per il riminese Leonardo Bertozzi nel doppio Over 60 in coppia con Paolo Passerini, i due sono stati sconfitti nel match-clou per 6-2, 6-2 da Fernando Cavalleri-Fabio Pozzi.

Nel doppio Over 55 in finale la coppia del Ct Cervia composta da Paolo Pambianco e Corrado Badalucco. Quarti: Badalucco-Pambianco b. Peruzzi-Pulerà (n.4) 6-4, 7-6. Semifinali: Badalucco-Pambianco b. Colangelo-Franzato (n.1) 7-6, 7-5. Finale contro il tandem composto da Nicola Richelmi ed Alessandro Ribani (n.2) e sconfitta di misura per i due cervesi per 5-7, 6-4, 10-8.

Nelle semifinali del doppio Over 40: Godio-Riccardo Rondinelli b. Fabbri-Rezzaghi (n.1) 6-4, 4-6, 10-5, in finale successo di Ceraudo-Scala (n.2) per 6-2, 6-4.