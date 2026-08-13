Tennis Veterani, Montinari nei quarti al Tc Riccione

Tennis
Tennis Veterani, Montinari nei quarti al Tc Riccione

RICCIONE. Entra nel vivo sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale Veterani Over 45-55-65-70 e Ladies 40 (limitato alle 3.1), tappa del Circuito Regionale.

Nell’Over 45 conquista i quarti Micael Montinari.

4° turno: Marco Bernardini (3.5)-Fabrizio Gobbini (4.1) 6-3, 6-4.

Ottavi: Micael Montinari (3.5)-Andrea Caniato (3.5) 1-6, 7-6 (10), 10-7.

Nell’Over 55 il primo a raggiungere le semifinali è stato Maurizio Baroni Redeghieri, quarti per Riccardo Falcone, Villiam Ricci e Stefano Montanari.

Tabellone finale 2° turno: Alberto Morigi (3.5)-Carlo Alberto Gualandri (3.4, n.5) 6-3, 7-6 (5), Maurizio Baroni Redeghieri (4.1)-Leonardo Bertozzi (3.4, n.6) 6-4, 1-0 e ritiro, Riccardo Falcone (3.4)-Paolo Molato (3.5) 6-3, 6-1, Villiam Ricci (3.5)-Gaddo Camporesi (3.4, n.4) 6-4, 6-4, Stefano Montanari (3.4)-Gianluca Pagliuca (3.5) 6-3, 6-3. Quarti: Maurizio Baroni Redeghieri (4.1)-Marco Pagliari (3.3, n.3) 6-1, 6-4.

Nell’Over 65 in finale il 4.1 Massimo Feriozzi (Sport Social Club) che ha battuto 7-5, 6-1 Marino Masi (4.1). Quarti: Maurizio Maestri (4.2)-Pietro Gussio (4.4) 4-6, 6-0, 10-5.

Tra le Ladies 40 quarti per Margaret Tonelli.

2° turno: Elena Piccolomini (4.1)-Silvia Giardini (4.3) 6-4, 7-5, Priscilla Rossi (4.2)-Nicole Sabatini (4.3) 6-1, 7-5. 3° turno: Margaret Tonelli (3.5)-Valeria Battistelli (4.1) 7-5, 6-3.

Il giudice di gara è Simone Lusini, coadiuvato da Giuseppe Del Bianco, direttore di gara Moreno Pecci.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui