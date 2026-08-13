Tennis Veterani, Montinari nei quarti al Tc Riccione

RICCIONE. Entra nel vivo sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale Veterani Over 45-55-65-70 e Ladies 40 (limitato alle 3.1), tappa del Circuito Regionale.
Nell’Over 45 conquista i quarti Micael Montinari.
4° turno: Marco Bernardini (3.5)-Fabrizio Gobbini (4.1) 6-3, 6-4.
Ottavi: Micael Montinari (3.5)-Andrea Caniato (3.5) 1-6, 7-6 (10), 10-7.
Nell’Over 55 il primo a raggiungere le semifinali è stato Maurizio Baroni Redeghieri, quarti per Riccardo Falcone, Villiam Ricci e Stefano Montanari.
Tabellone finale 2° turno: Alberto Morigi (3.5)-Carlo Alberto Gualandri (3.4, n.5) 6-3, 7-6 (5), Maurizio Baroni Redeghieri (4.1)-Leonardo Bertozzi (3.4, n.6) 6-4, 1-0 e ritiro, Riccardo Falcone (3.4)-Paolo Molato (3.5) 6-3, 6-1, Villiam Ricci (3.5)-Gaddo Camporesi (3.4, n.4) 6-4, 6-4, Stefano Montanari (3.4)-Gianluca Pagliuca (3.5) 6-3, 6-3. Quarti: Maurizio Baroni Redeghieri (4.1)-Marco Pagliari (3.3, n.3) 6-1, 6-4.
Nell’Over 65 in finale il 4.1 Massimo Feriozzi (Sport Social Club) che ha battuto 7-5, 6-1 Marino Masi (4.1). Quarti: Maurizio Maestri (4.2)-Pietro Gussio (4.4) 4-6, 6-0, 10-5.
Tra le Ladies 40 quarti per Margaret Tonelli.
2° turno: Elena Piccolomini (4.1)-Silvia Giardini (4.3) 6-4, 7-5, Priscilla Rossi (4.2)-Nicole Sabatini (4.3) 6-1, 7-5. 3° turno: Margaret Tonelli (3.5)-Valeria Battistelli (4.1) 7-5, 6-3.
Il giudice di gara è Simone Lusini, coadiuvato da Giuseppe Del Bianco, direttore di gara Moreno Pecci.