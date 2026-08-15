Tennis Veterani, Montemaggi-Baroni Redeghieri la finale dell’Over 55 al Tc Riccione

RICCIONE. Alle battute finali sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale Veterani Over 45-55-65-70 e Ladies 40 (limitato alle 3.1), tappa del Circuito Regionale.
Nell’Over 45 il primo finalista è Andrea Travaglini (Virtus Bologna), semifinali per Alberto Compagnoni.
Quarti: Alberto Compagnoni (3.3, n.3)-Marco Bernardini (3.5) 4-0 e ritiro. Semifinali: Andrea Travaglini (3.1, n.1)-Fabio Righetti (3.4) 6-3, 6-0.
Nell’Over 55 finale tra Pietro Montemaggi (Tc Viserba) e Maurizio Baroni Redeghieri (Società Canottieri Milano).
Quarti: Maurizio Baroni Redeghieri (4.1)-Marco Pagliari (3.3, n.3) 6-1, 6-4, Pietro Montemaggi (3.3, n.1)-Riccardo Falcone (3.4) 7-6 (6), 6-3, Villiam Ricci (3.5)-Alberto Morigi (3.5) 6-7 (1), 6-4, 10-8, Stefano Montanari (3.4)-Silvano Pozzi (3.3, n.2) 6-2, 6-2. Semifinali: Montemaggi-Ricci 6-3, 3-6, 12-10, Maurizio Baroni Redeghieri passa per il forfait del suo avversario.
Nell’Over 65 in finale il 4.1 Massimo Feriozzi (Sport Social Club) che ha battuto 7-5, 6-1 Marino Masi (4.1), ed il 3.3 Silvano Pozzi (n.1), portacolori del Ct Baia Pesaro, che si è imposto 6-1, 6-1 su Maurizio Maestri (4.2).
Tra le Ladies 40 in finale Laura Manizza (Tennis Team Senigallia). Quarti: Annalisa Munari (3.3, n.3)-Margaret Tonelli (3.5) 6-4, 6-2, Giuliana Brunetti (3.3, n.2)-Elena Piccolomini (4.1) 6-0, 6-4. Semifinale: Laura Manizza (3.2, n.1)-Marianna Meroni (4.1) 6-0, 6-0.
Il giudice di gara è Simone Lusini, coadiuvato da Giuseppe Del Bianco, direttore di gara Moreno Pecci.