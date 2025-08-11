Tennis, Veterani in campo al Tc Riccione

Il circuito regionale Veterani protagonista al Tennis Club Riccione con il torneo nazionale Over 45, 55, 65 maschile ed il Lady 40 femminile. Sono 72 nel complesso i giocatori che si daranno battaglia fino al 17 agosto sui campi del Club della Perla Verde. Nel torneo Over 45 2° turno: Roberto Vlahov (4.2)-Mauro Dallari (4.3) 6-3, 6-4. Turno di qualificazione: Enrico Romagnoli (4.1, n.1)-Gianluca Marchi (4.2) 6-3, 6-2. Si qualifica anche Alfonso Marra (4.1, n.3). Il più partecipato è il tabellone Over 55, tabellone di 4°, 3° turno: Marco Chiodini (4.4)-Alipio Fulvi (4.3) 6-3, 6-3, Mauro Tedeschi (4.3)-Simone Cicognani (4.2) 6-2, 6-1. Turno di qualificazione: Paolo Galbiati (4.1, n.2)-Michele Manzaroli (4.5) 5-2 e ritiro, Massimiliano Marchi (4.2)-Patrizio Morini (4.1, n.4) 6-1, 6-3, Fabrizio Cristoni (4.2, n.5)-Giuseppe Massari (4.3) 6-2, 6-1. Nel tabellone femminile turno di qualificazione: Bernadetta Soriano (4.1, n.1)-Priscilla Rossi (Nc) 6-3, 6-0, Francesca Sistu (4.3)-Monica Rossi (4.2, n.2) 5-7, 7-6, 10-5. Tabellone finale, 1° turno: Alessandra Merli Turrini (3.5)-Bernadetta Soriano (4.1) 7-5, 6-3. Il torneo è diretto dal giudice di gara Simone Lusini.