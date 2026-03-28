Tennis, Veterani in azione al Forum

Avanza il torneo valido per il Circuito Regionale Veterani Over 45-55-65 e 70 organizzato dal Forum Forlì, il trofeo “Centro Dentale M2”. Over 45, secondo turno: Luca Crepuscoli (Nc)-Federico Astore (4.5) 2-6, 6-4, 10-4, Gianluca Mambelli (4.5)-Daniele Brighi (4.5) 6-0, 6-2. Terzo turno: Cristian Crepaldi (4.2)-Alessandro Silvestroni (4.2) 6-1, 6-2.
Over 55 primo tabellone, terzo turno: Maurizio Cerdini (4.2)-Alberto Zattini (4.2) 3-6, 7-6 (4), 10-7, Silvano Rinaldi (4.2)-Stefano Marcheselli (4.2) 6-4, 6-0, Gian Luca Cerchierini (4.2)-Andrea Lani (4.4) 6-2, 6-2, Giuseppe Antonio Nervegna (4.6)-Roberto Sanzani (4.2) 2-6, 6-2, 10-6, Alessandro Maccaferri (4.2)-Davide Ingannato (4.4) 6-1, 6-1.
Over 65, secondo turno: Nicola Giovanni Lombardo (4.4)-Flavio Baccolini (4.4) 6-3, 6-3, Stefano Bassetti (4.4)-Massimo Montanari (4.3) 7-5, 6-3, Enzo Tomidei (4.3)-Andrea Ancona (4.4) 7-5, 5-7, 10-4.
Over 70, secondo turno: Aldo Fabbri (4.5)-Riccardo Toni (4.5) 6-4, 6-2, Enrico Arfelli (4.5)-Riccardo Muccioli (4.5) 6-2, 6-2, Mauro Casadei (Nc)-Piermatteo Montanari (4.5) 6-4, 6-4.