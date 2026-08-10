Tennis Veterani, Bologna e Bernardini avanzano al Tc Riccione

RICCIONE. Macina risultati sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale Veterani Over 45-55-65-70 e Ladies 40 (limitato alle 3.1), tappa del Circuito Regionale. Sono 78 i giocatori al via nei cinque tabelloni in programma nel torneo che si concluderà il 16 agosto.
Nell’Over 45 conquistano il 4° turno Maurizio Bologna e Marco Bernardini.
3° turno: Maurizio Bologna (4.1)-Elmar Pagani (4.2) 6-3, 6-1, Marco Bernardini (3.5)-Alessandro Pari (4.2) 6-1, 6-4.
Nell’Over 55 (38 iscritti) si parte con il tabellone di 4° che promuove al main-draw Maurizio Baroni Redeghieri, Guido Carlotti, Stefano Menini e Davide Tentoni. Primo tabellone, 2° turno: Paolo Zonghetti (4.4)-Carlo Alberto Brunelli (4.4) 6-3, 6-0.
Turno di qualificazione: Maurizio Baroni Redeghieri (4.1, n.1)-Alberto Grassi (4.5) 6-2, 6-2, Guido Carlotti (4.3)-Paolo Galbiati (4.1, n.2) 6-1, 6-1, Stefano Menini (4.2)-Roberto Alessandrelli (4.1, n.3) 6-1, 6-3, Davide Tentoni (4.1, n.5)-Marco Gianfrini (4.1) 6-4, 4-6, 10-6.
Nel tabellone finale n.1 Pietro Montemaggi (3.3), n.2 Silvano Pozzi (3.3), n.3 Marco Pagliari (3.3), n.4 Gaddo Camporesi (3.4), n.5 Carlo Alberto Gualandri (3.4), n.6 Leonardo Bertozzi (3.4).
Nell’Over 65 il n.1 è Silvano Pozzi (3.3), n.2 Massimo Feriozzi (4.1). Già in finale Feriozzi (Sport Social Club) che in semifinale ha battuto 7-5, 6-1 Marino Masi (4.1).
Tra le Ladies 40 n.1 Laura Manizza (3.2), n.2 Giuliana Brunetti (3.3), n.3 Annalisa Munari (3.3). 2° turno: Priscilla Rossi (4.2)-Nicole Sabatini (4.3) 6-1, 7-5. Ottavi anche per Valeria Battistelli (4.1).
Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.