Tennis Veterani, al Forum tronfano Bandini e Torreggiani

FORLI’. Alle finali il torneo nazionale valido per il Circuito Regionale Veterani Over 45-55-65 e 70 organizzato dal Forum Tennis Forlì, il trofeo “Centro Dentale M2”.
Nel tabellone Over 55 in finale Alessandro Di Vittorio (Polisportiva Il Circolo di Sarsina) e Stefano Bandini (Forum Tennis Forlì). Successo di Bandini per 7-5, 6-3.
Semifinali: Alessandro Di Vittorio (3.3, n.3)-Massimiliano Antonini (3.3, n.2) 6-2, 6-4, Stefano Bandini (3.4)-Gaddo Camporesi (3.4) 6-1, 6-1.
Nell’Over 65 in finale Mauro Tassinari (Ct Castenaso).
Tabellone finale, quarti: Fabrizio Rubbi (3.5)-Massimo Guermandi (3.5) 6-3, 6-1. Semifinale: Mauro Tassinari (3.4, n.2)-Massimo Feriozzi (4.3) 6-1, 6-1.
Nel torneo Over 70 successo di Franco Torreggiani (Sport Social Club Ssd) in finale su Roberto Gallerani (Sport Social Club Ssd) per 6-1, 6-2.
Quarti: Mauro Casadei (Nc)-Daniele Alberti (4.3) 4-6, 7-6 (4), 10-7, Luigi Angelo Bertaccini (4.3, n.2)-Enrico Arfelli (4.5) 6-2, 6-4, Roberto Gallerani (4.3)-Aldo Fabbri (4.5) 7-5, 6-3, Franco Torreggiani (4.1, n.1)-Claudio Fogli (4.3) 6-4, 6-4. Semifinali: Torreggiani-Casadei 6-1, 6-3, Gallerani-Bertaccini 6-1, 6-4.
Il giudice di gara è Graziano Farolfi.