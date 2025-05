Tennis Veterani: al Ct Cervia successo di Torrisi

CERVIA. E’ giunto alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Cervia il torneo Veterani Over 45-55-65 e Ladies 40 (limitato alla 3° categoria) che fa da prestigioso prologo al torneo Itf Senior.

Nell’Over 45 in finale Stefano Torrisi (Ct Cervia) ha battuto Stefano Bucci (At Bibbiena) per 6-2, 6-1.

Quarti: Stefano Bucci (3.2)-Corrado Badalucco (3.3) 6-0 e ritiro, Stefano Torrisi (3.2, n.3)-Jacopo Zani (3.3) 6-0, 6-0. Semifinale anche per Davide Quinto Cattoni (3.4).

Semifinali: Bucci-Mattia Barbarino (2.8, n.1) 6-3, 7-5, Torrisi-Cattoni 6-1, 6-2.

Nell’Over 55 finale tra il cesenaticense Giovanni Lelli Mami (Tc Pavia) ed Alessandro Di Vittorio (Ct Massa).

Sezione finale, quarti: Giovanni Lelli Mami (2.6, n.1)-Davide Coffari (3.4) 6-2, 1-6, 10-8, Massimiliano Antonini (3.4)-Corrado Badalucco (3.3, n.4) 6-3, 7-5, Daniele Berti (3.4)-Mattia Foschi (3.3, n.3) 7-5, 7-6, Alessandro Di Vittorio (4.1)-Pietro Montemaggi (3.2, n.2) 6-0, 6-1. Semifinali: Lelli Mami-Antonini 6-3, 6-0, Di Vittorio-Berti 6-0, 6-2.

Nel torneo Lady 40 quarti: Lara Alberighi (3.4)-Elena Tarini (4.1) 2-6, 6-1, 10-8, Giuliana Brunetti (3.4)-Silvia Morandi (3.4) 6-2, 6-2. La prima finalista è la 3.2 riminese Sara Sirena (Ct Cicconetti), testa di serie n.1, che in semifinale ha battuto Lara Alberighi per 6-3, 6-2, in finale anche la 3.4 Giuliana Brunetti (Ct Corinaldo).