RUSui campi del Russi Sporting Club è andato in scena il torneo Under 14-16 maschile con la formula Rodeo. Ha vinto il n.1 del seeding, Luca Vespasiano, portacolori del Country Club di Castel Maggiore, che ha battuto in semifinale Gabriele Lasconi 4-1, 4.2 e in finale Riccardo Vecchi (n.2), portacolori del Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano, per 4-1, 4-2. In semifinale: Vecchi-Giulio Zama 4-3, 4-0.