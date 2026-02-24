Tennis, Verna e Donati avanti alla Sammartinese

Sui campi della Polisportiva Sammartinese si gioca fino all’8 marzo il torneo di 4° categoria maschile. Secondo tabellone, 1° turno: Mirko Conti (Nc)-Massimo Angelo Claudio Magliola (4.6) 6-1, 6-1.
Secondo turno: Nicolò Zazzaroni (4.6)-Marco Fabbri (4.5) 6-0, 6-0, Marco Dovizioso (4.6)-Giulio Modanesi (4.5) 6-1, 6-2, Giulio Negrini (4.6)-Nicholas Viroli (4.5) 6-1, 6-1, Leo Piraccini (Nc)-Francesco Zaccherini (4.5) 6-3, 4-2 e ritiro.
Turno di qualificazione: Andrea Verna (4.5)-Franco Ciuffoli (4.4, n.6) 6-1, 6-4, Luca Donati (4.6)-Marco Gottardo Mellina (4.4, n.7) 6-1, 6-1.