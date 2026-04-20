Tennis, Ventrucci, Masi, Moscatelli al 2° turno al Maretennis

Avanza sui campi del Maretennis il torneo di 4° maschile e femminile, il memorial “Farina”. Primo turno tabellone finale: William Ventrucci (4.5)-Andrea Gobbi (4.6) 7-5, 1-6, 10-3, Manuel Mussoni (4.4)-Massimo Bianchini (4.4) 6-1, 6-2, Lino Masi (4.5)-Diego Pasquinoni (Nc) 6-1, 6-4, Manuel Rossi (Nc)-Alberto D’Elia (4.5) 6-2, 6-2, Marco Cantagallo (4.4)-Nahuel Zanfino (4.4) 6-3, 4-6, 10-8, Valerio Moscatelli (Nc)-Filippo Sartini (4.5) 6-3, 6-1.
Femminile, primo turno: Silvia Urbini (Nc)-Lorena Maritza Penate (Nc) 6-0, 6-1. Secondo turno: Letizia Rocchi (Nc)-Sara Viviani (4.5) 6-3, 6-2.