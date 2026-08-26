Tennis, venerdì alle 19.30 c’è “Quella sera dorata” la grande festa del Tc Faenza

FAENZA. Torna un appuntamento tradizionale del fine estate faentino. Venerdì 4 settembre, a partire dalle 19.30, il Tennis Club Faenza ospiterà la sua tradizionale Festa annuale, intitolata per l’occasione “Quella sera dorata”. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, non rappresenta soltanto un momento di convivialità e divertimento, ma segna anche l’avvio del percorso di avvicinamento a uno straordinario traguardo storico: i festeggiamenti per il Centenario del Tennis Club Faenza, che ricorrerà nel 2027.

La serata inizierà alle 19.30 con la cena sociale curata in collaborazione con il ristorante Campo Centrale. Il menù propone delizie gastronomiche del territorio rivisitate per l’occasione: Flan di erbe su fonduta di parmigiano e prosciutto croccante, Lasagnetta estiva, Brasato al Sangiovese con millefoglie di patate, Tiramisù e Macedonia. Per accompagnare l’atmosfera dorata del tramonto sui campi del circolo, l’organizzazione invita i partecipanti a rispettare il gradito dress code: oro e bianco. Il momento clou dell’intrattenimento inizierà alle ore 22 con lo spettacolo dal vivo dell’attrice e comica Maria Pia Timo, pronta a regalare al pubblico presente risate ed esilaranti momenti di cabaret.

Sono previste diverse opzioni di accesso: cena con spettacolo a 40 euro; solo spettacolo dalle ore 22 a 15 euro, menù per bambini sotto i 12 anni a 15 euro. Prenotazioni obbligatorie entro martedì 1 settembre contattando la Segreteria del Tennis Club Faenza: telefono 0546-25266.