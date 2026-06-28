Tennis, Vavalà vince al Forum

Alessandro Vavalà trionfa al Forum Forlì nel torneo di 3° categoria maschile, il trofeo “R.S. Elettroimpianti”. Il portacolori del Centro Tennis Persiceto ha battuto in finale 7-6 (2), 6-1 Francesco Cuppi (Siro Tennis Bologna). Quarti: Davide Casadio (3.2, n.8)-Federico Sparagi (3.3) 6-0, 6-1, Andrea Tinarelli (3.1, n.2)-Andrea Niquoziani (3.2, n.7) 6-0, 6-1, Francesco Cuppi (3.2)-Giacomo Romagnoli (3.5) 6-1, 6-4, Alessandro Vavalà (3.2)-Francesco Bellarmino (3.3) 2-6, 6-2, 10-6. Semifinali: Vavalà-Casadio 6-2, 3-6, 6-3, Cuppi passa per il forfait di Tinarelli.