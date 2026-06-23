Tennis, Vavalà, Manduchi, Rossi al 5° turno a Cervia

Avanza il torneo Open, maschile e femminile, organizzato dal Ct Cervia, il trofeo “Hotel Globus”. Tabellone di 3°, terzo turno: Luca Blatti (3.3)-Mattia Foschi (3.4) 6-1, 6-0, Isaac Casalboni (3.3)-Mario Borghi (3.4) 6-1, 6-1, Tommaso Zanzini (3.2)-Piero Morisi (3.4) 7-5, 6-3, Mattia Vincenzi (3.3)-Giacomo Francini (4.1) 6-3, 6-4, Rocco Albini (3.3)-Pier Paolo Cornacchia (3.5) 4-2 e ritiro, Giovanni Gallotti (3.3)-Stefano Monti (3.4) 6-0, 6-2.

Quarto turno: Alessandro Vavalà (3.2)-Pietro Matteini (3.1) 6-4, 7-5, Julian Manduchi (3.1, n.4)-Mattia Vincenzi (3.3) 6-1, 6-1, Alex Gencarelli (3.1)-Morris Sciolti (3.2) 6-4, 6-3, Pietro Rossi (3.2)-Francesco Muratori (3.1) 6-4, 7-5.

Nel femminile, primo turno tabellone finale: Alice Rossi (2.8)-Valentina Giulianini (3.2) 6-2, 6-2.

Intanto da sabato è partito il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, sempre sui campi del Ct Cervia, il memorial “Mario Cortesi”. Secondo tabellone, primo turno: Tommaso Pangrazi (Nc)-Nicola Calanca (4.5) 7-6, 7-5, Umberto Baldini (Nc)-Marco Perfetti (4.5) 6-3, 6-1, Marco Lorenzi (4.5)-Roberto Roberti (4.6) 6-4, 6-0. Secondo turno: Gabriele Mariano Herrera Darias (4.5)-Federico Calzo (4.5) 6-3, 4-0 e ritiro.