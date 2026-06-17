Tennis: Vavalà, Conti e Ravaglia a segno all’Open “Bcc-Ricci” del Cacciari

IMOLA. Ultimi match del tabellone di 3° nell’edizione n.51 del Trofeo “Mauro Ricci”, il 4° trofeo “Bcc” della Romagna Occidentale, il torneo nazionale Open maschile con 1200 euro di montepremi organizzato dal Circolo Tennis Cacciari. Avanzano Alessandro Vavalà (Ct Persiceto), il beniamino di casa Filippo Conti e Lorenzo Ravaglia (Ct Massa).

Secondo tabellone, 4° turno: Federico Gozzi (3.1, n.8)-Isaac Casalboni (3.3) 7-6 (3), 6-1, Leonardo Bruni (3.2, n.12)-Fabrizio Foronci (3.4) 6-1, 6-4, Romeo Falconi (3.2)-Gabriele Badaloni (3.2, n.11) 6-1, 6-0, Luca De Giovanni (3.2)-Gabriele Mandrioli (3.1, n.10) 7-5, 6-4, Giacomo Pirazzoli (3.3)-Lorenzo Marchioni (3.1, n.6) 6-4, 6-2, Federico Costanzi (3.1, n.9)-Andrea Severi (3.2) 6-1, 6-1, Alessandro Vavalà (3.2, n.14)-Federico Nucera (3.2) 6-4, 6-2, Filippo Conti (3.2)-Ian Catallo (3.2, n.13) 6-3, 6-3, Lorenzo Ravaglia (3.1, n.7)-Ugo Cicognani (3.2) 6-7 (5), 6-4, 10-6.

Intanto è partito, sempre sui campi del Ct Cacciari, il torneo Open femminile targato “Studio Seta”, giunto alla 6° edizione. Si tratta del torneo limitato alle 2.4 con un montepremi di 1000 euro. Sono 52 le giocatrici al via, in corso il tabellone di 4° con le teste di serie assegnate alle 4.1 Elena Piccolomini, Elena Albertazzi, Viola Cuppini ed Elisa Nepoti. Nel tabellone finale il seeding vede nell’ordine le 2.6 Emma Lanzoni, Martina Balducci, Agnese Calzolai e Beatrice Bruni Lotti.

Secondo tabellone, 2° turno: Annalisa Ferraccioli (4.4)-Bianca Bulzamini (4.3) 4-6, 6-3, 10-3, Ludovica Monferini Morini (4.2)-Giuditta Frontali (4.4) 6-0, 6-2, Martina Feroli (Nc)-Giorgia Simonetti (4.3) 6-1, 7-6 (2), Michela Sgubbi (4.3)-Michelle Maietti (4.3) 6-3, 6-2, Sofia Scheda (4.2)-Stefania Ciucci (4.2) 6-3, 6-4, Giulia Scheda (4.2)-Elisa Battiston (4.3) 6-3, 6-3, Arianna Maltese (4.2)-Roberta Barchi (4.4) 6-1, 6-2.