Tennis, Vanucci trionfa al Cicconetti

Giovanni Fabiani (Ct Cicconetti) e il nazionale sammarinese Umberto Vanucci (San Marino Tennis Club) sono stati i protagonisti della finale del torneo di 3° giunto alla 50esima edizione, organizzato dal Ct Cicconetti, il trofeo “Nelson’s”. Il match-clou se l’è aggiudicato Vanucci con il punteggio di 7-5, 6-0.
Quarti: Loris Semprini (4.2)-Massimiliano Agnello (3.3, n.8) 7-5, 6-2, Giovanni Fabiani (3.4)-Alberto Compagnoni (3.3, n.4) 6-1, 6-2, Andrea Ancarani (3.4)-Carlo Conti (4.1) 6-0, 6-1, Umberto Vanucci (3.5)-Tommaso Pilati (3.3, n.7) 6-2, 6-2. Semifinali: Vanucci-Ancarani 6-1, 6-0, Fabiani-Semprini 6-0, 2-0 e ritiro.