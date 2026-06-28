Tennis, Vannucci al 3° turno al Cicconetti

Avanza sui campi del Ct Cicconetti di Rimini il Memorial “Arnaldo Cicconetti”, il torneo di 3° categoria maschile. Secondo tabellone, turno di qualificazione: Carlo Conti (4.2)-Marco Corbelli (4.1, n.9) 6-0, 6-4, Fulvio Fracassi (4.3)-Fulvio Cesari (4.1, n.5) 3-6, 5-5 e ritiro, Lorenzo Cenci (4.1, n.7)-Manuel Mussoni (4.3) 6-4, 6-4, Marco Mazza (4.1, n.10)-Francesco Palmieri (4.3) 6-0, 6-2.
Primo turno tabellone finale: Gabriele Quaresima (4.1)-Luigi Gerosa (3.5) 6-3, 6-2, Federico Giacchetti (3.5)-Thomas Saltarelli (Nc) 7-6 (7), 6-4, Mattia Baschetti (3.5)-Adriano Amadio (4.1) 7-5, 6-3, Loris Semprini (4.3)-Andrea Battazza (3.5) 6-0, 6-2, Marco Storoni (3.5)-Andrea Mandolesi (4.3) 6-1, 6-0, Carlos Bevilacqua (4.2)-Matteo Ciccarelli (3.5) 6-4, 6-4, Gianmarco Palumbo (3.5)-Samuele Cardinali (4.1) 5-7, 6-1, 10-6, Fabio Nicolella (3.5)-Tommaso Cremoni (4.1) 6-4, 6-4. Secondo turno: Emanuel Vannucci (3.5)-Sandro Grossi (3.5) 2-6, 6-3, 10-7.