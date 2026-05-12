Tennis, Vannoni, Nanni, Faoro in tabellone al trofeo “Cibe”

Avanza sui campi del Tc Riccione il 2° trofeo “Cibe”, il torneo di 3° categoria maschile. Si qualificano per il tabellone finale, tra gli altri, Massimo Vannoni, Alessandro Nanni, Paolo Briolini e Davide Faoro. Primo tabellone, turno di qualificazione: Luca Zanca (4.1, n.8)-Nicola Campana (4.3) 6-0, 6-0, Christian Nicolini (4.2)-Alessandro Gostoli (4.1, n.9) 5-0 e ritiro, Maurizio Bologna (4.1, n.11)-Giuseppe Neri (4.2) 6-2, 6-2, Daniel Pellegrini (4.1)-Gabriele Stirati (4.1, n.13) 6-0, 6-2, Loris Semprini (4.4)-Daniele Mastromattei (4.1, n.5) 6-4, 6-0, Simone Badei (4.1, n.14)-Jacopo Paladini (4.1) 2-6, 6-3, 10-5, Massimo Vannoni (4.1, n.1)-Nicola Terenzi (4.2) 6-3, 6-2, Alessandro Nanni (4.1)-Roberto Pezzolesi (4.1, n.16) 3-6, 6-2, 10-5, Paolo Briolini (4.1, n.4)-Vittorio Patrignani (4.2) 6-2, 7-5, Giacomo Francini (4.1)-Claudio Sanchioni (4.1, n.12) 3-6, 7-6 (2), 12-10, Cristian Achilli (4.1, n.6)-Marco Fuschillo (4.4) 6-3, 6-1, Gabriele Angelucci (4.1, n.7)-Andrea Tamburini (4.3) 7-6, 6-4, Andrea Mandolesi (4.3)-Stefano Pollini (4.1) 7-6, 6-4, Davide Faoro (4.1, n.2)-Davide Rocchetta (4.4) 6-2, 6-0.