Tennis, Vanni-Farolfi finale a Faenza

Alle battute finali il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour, sui campi del Tc Faenza. Under 10 femminile, semifinale: Micol Foggia-Emma Mattone 6-1, 6-3. Under 10 maschile, quarti: Leonardo Castori-Diego Pedro Soricelli 6-2, 6-0, Manuel Vacca-Enrico Montefalcone 6-1, 6-2, Liam Lanzoni-Leopoldo Scarpa 6-3, 6-3, Tommaso Drei-Pietro De Cesare 6-3, 6-1.

Under 12 femminile, quarti: Victoria Vivi-Sofia Baraccani 6-4, 6-3, Sofia Sanchi-Sabrina Antonia Puscas 6-4, 2-6, 10-1. Under 12 maschile, ottavi: Manuel Monterastelli-Alex Sciutti 6-3, 6-1, Federico Montuschi-Riccardo Degli Angeli 6-3, 7-6, Pietro Allegra-Riccardo Cricca 6-3, 0-6, 10-5.

Under 14 maschile, ottavi: Tommaso Monti-Nicolò Maldini 7-5, 6-3, Cesare Biondi (n.4)-Mattia Bruni 6-4, 6-3, Alessandro Teodorani (n.5)-Pietro Reggiani 7-5, 6-4, Elia Naldi-Leone Matteo Geri 7-5, 5-0 e ritiro. Under 14 femminile finale tra Lucrezia Vanni (Tc Faenza) e Gaia Farolfi (Centro Tennis Argenta). Semifinali: Lucrezia Vanni-Beatrice Zamboni (n.1) 6-2, 6-3, Gaia Farolfi-Federica Foschi (n.2) 6-4, 6-1.