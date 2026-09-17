Tennis, Vanni, Bassi, Chierici avanti al Cacciari

Al Ct Cacciari di Imola si giocano i match del tabellone di 3° nel torneo Open femminile dedicato a Giampiero De Giovanni. Oggi vanno in scena i match del turno finale di qualificazione, alle 20 la beniamina di casa, Valentina Benini affronta Viola Zapparoli.
Tabellone di 3°, terzo turno: Viola Zapparoli (3.2)-Alessandra Boccasecca (3.4) 6-2, 6-2, Lucrezia Vanni (3.2)-Federica Matteucci (3.1) 1-6, 6-1, 10-5, Gioia Bassi (3.1, n.3)-Miriam Samorì (3.3) 6-3, 6-1, Beatrice Zamboni (3.2)-Lucrezia Lazzarini (3.3) 1-6, 6-1, 10-7, Alessia Gullotti (3.3)-Aurora Baldassarri (3.1, n.4) 6-3, 2-6, 10-5, Sara Chierici (3.1)-Francesca Mora (3.1) 6-4, 6-4.