Tennis, Valletta-family sugli scudi al Cerri

Entra nella fase clou al Ct Cerri di Cattolica il torneo Open maschile e femminile. Nel torneo maschile conquistano i quarti Alessandro Fiocchi, il riccionese Jacopo Antonelli e il ravennate Luigi Valletta. Ottavi: Dennis Ciprian Spircu (2.4, n.6)-Elio Testi (2.7) 6-1, 6-1, Noah Canonico (2.4, n.3)-Riccardo Rotilio (2.6) 6-1, 4-6, 10-6, Daniel Tonucci (2.6)-Luca Bartoli (2.5, n.7) 6-1, 6-3, Alessandro Fiocchi (2.5)-Enea Carlotti (3.1) 6-1, 6-0, Jacopo Antonelli (2.4, n.4)-Marco Chiarello (2.6) 6-0, 3-0 e ritiro, Luigi Valletta (2.4, n.5)-Enea Vinetti (2.6) 6-3, 6-4.

Nel femminile quarti per Emma Valletta, sorella di Luigi, Virginia Proietti, allieva della Galimberti Tennis Academy, e Azzurra Cremonini. Ottavi: Agnese Stagni (2.5, n.4)-Sara Chierici (3.1) 6-2, 6-2, Arianna Ovarelli (2.5, n.5)-Evelyn Amati (2.7) 6-3, 7-6, Ilaria Rondinelli (2.5, n.7)-Maria Bianca Bovara (2.7) 6-3, 6-3, Serena Margherita Paris (2.4, n.2)-Francesca Mora (3.1) 6-0, 6-0, Emma Valletta (2.4, n.1)-Aurora Gibellieri (2.6) 1-0 e ritiro, Virginia Proietti (2.5, n.8)-Alice Stella (2.7) 6-3, 6-0, Azzurra Cremonini (2.4, n.3)-Rachele Franchini (2.7) 6-3, 6-3. Quarti anche per Viola Amati (2.7).