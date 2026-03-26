Tennis, Valentini, Conti, Montaguti promossi a Cesenatico

Macina risultati il torneo di 3° categoria al Centro Paradiso di Cesenatico. Nel tabellone di 4° si qualificano Federico Valentini, Carlo Conti, Matteo Silvagni e Marco Montaguti. Turno di qualificazione: Federico Melli (4.1, n.4)-Thomas Carroli (Nc) 6-3, 6-2, Luca Zanca (4.1, n.8)-Marco Cantagallo (4.4) 6-0, 6-3, Matteo Monti (4.3)-Fulvio Cesari (4.1, n.7) 6-0, 6-1, Lorenzo Accreman (4.1, n.9)-Mathias Roman (4.3) 6-4, 6-4, Filippo Foschi (4.1, n.10)-Davide Donadi (4.1) 6-1, 2-6, 10-4, Federico Valentini (4.1, n.1)-Nikolai Dalla Bona (4.2) 6-3, 7-5, Carlo Conti (Nc)-Paolo Briolini (4.1, n.2) 6-2, 6-1, Matteo Silvagni (4.2)-Giacomo Francini (4.1, n.5) 6-2, 6-0, Marco Montaguti (4.2)-Andrea Samorì (4.1, n.11) 6-4, 6-3.