Tennis, Valentini, Castori e Bonetti vincono a Porto Fuori / GALLERY

Tennix Training Center ha organizzato sui campi di Porto Fuori il torneo Under 10 e 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nell’Under 10 femminile successo di Amelia Valentini (San Marino Tennis Club) in finale su Matilde Ortolani (Tennis Training) 4-2, 4-2. Nell’Under 10 maschile successo di Leonardo Castori. Il portacolori di Tennix Training Center ha battuto in semifinale Thomas Mancini 5-3, 5-3 e in finale Francesco Minguzzi (Tc Faenza) 4-0, 5-3.

Nell’Under 14 femminile altra vittoria di una giocatrice di casa, Angelica Bonetti, testa di serie n.1, che ha messo in fila Bianca Bulzanini in semifinale 4-1, 4-0 e in finale Rebecca Chirivino con lo stesso punteggio. Nell’Under 14 maschile si è imposto Alessandro Bisi, testa di serie n.1. Il portacolori del Cus Ferrara ha sconfitto in semifinale Manuel Morini 4-2, 4-0 e in finale Pietro Reggiani (Carpena) per 4-2, 4-0.