Tennis, Valentina Giulianini regina del Paradiso, Pompei-Pecorari la finale maschile

CESENATICO. Sui campi del Centro Tennis Paradiso è giunto alle battute finali il secondo torneo nazionale di 3°-4° categoria, maschile e femminile. La finale del torneo maschile vedrà di fronte Luca Pompei (Tc Ippodromo Cesena), la grande sorpresa della rassegna cesenaticense, e Giovanni Pecorari (Ct Sansepolcro).

Ottavi: Alessandro Naso (3.1, n.1)-Jeremiah Tiger Pfister (3.5) 6-2, 6-7 (5), 10-8, Francesco Passerini (3.4)-Maxim Uslamin Sergeevich (4.1) 6-2, 6-3, Oscar Bisacchi (3.2, n.4)-Alessandro Monti (3.3) 6-4, 6-1, Luca Pompei (4.4)-Lorenzo Marchioni (3.2, n.5) 7-6 (3), 6-1, Jacopo Canini (3.3, n.11)-Mario Borghi (3.4) 6-7 (4), 6-2, 10-3, Giovanni Pecorari (3.2 n.3)-Luca Lorenzi (3.3) 6-2, 7-6 (4), Filippo Flamigni (3.3, n.7)-Nicola Ravera (3.3, n.10) 6-4, 6-1, Nicolò Gerbino (3.3)-William Di Marco (3.1, n.2) 7-6 (4), 4-6, 10-4.

Quarti: Naso-Passerini 6-3, 3-6, 10-8, Pompei-Bisacchi 6-1, 6-1, Pecorari-Canini 6-2, 6-1, Gerbino-Flamigni 6-4, 7-6 (5). Semifinali: Luca Pompei-Alessandro Naso 6-3, 6-0, Giovanni Pecorari-Nicolò Gerbino 6-3, 6-3. La finalissima è in programma oggi alle 17.

Nel femminile la prima finalista è Giulia D’Altri (Ct Cesena) che ha battuto in semifinale Lucrezia Cavalieri (n.1) per 3-6, 6-1, 10-7. Nell’altra semifinale successo della 3.3 Valentina Giulianini (Ct Cervia), che domenica sera ha battuto 6-4, 6-3 l’altra 3.3 Aurora Baldassarri (n.3). In finale si è imposta Valentina Giulianini per 6-4, 6-1, al termine la premiazione effettuata dal presidente del Club, Marco Fucci.

Quarti: Lucrezia Cavalieri (3.2, n.1)-Martina Orsini (3.4) 6-4, 6-1, Giulia D’Altri (3.4)-Anita Vernice (4.2) 5-7, 6-3, 10-4, Valentina Giulianini (3.3, n.2)-Daniele Morigi (4.3) 7-5, 6-2. La prima a raggiungere le semifinali è stata Aurora Baldassarri (3.3), testa di serie n.3 e portacolori del Ct Massa.