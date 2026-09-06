Tennis, Valentina Benini trionfa al Casalboni

Al rush finale sui campi del Ct Casalboni di Santarcangelo il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel torneo maschile vittoria di Federico Bolognesi (Ct Bologna) che in semifinale ha battuto Luca Amati 7-5, 6-3 e in finale 6-2, 6-3 Guido Giugliano (Misano Sporting Club), che in semifinale ha beneficiato del forfait del 3.2 Alessandro Casanova.

Nel femminile finale tra Federica Matteucci (Alex Rambelli Academy) e Valentina Benini (Ct Cacciari) che si è imposta dopo una gran battaglia per 7-6, 3-6, 10-6. Semifinali: Matteucci-D’Altri 6-2, 6-0, Benini-Tartari 6-4, 6-1.