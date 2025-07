Tennis, Valentina Benini regina di Misano, nel vivo il Memorial Cicconetti

MISANO. Sui campi del Misano Sporting Club si pè concluso, con la vittoria di Valentina Benini, il torneo nazionale di 3° categoria femminile. Protagoniste del match-clou Benedetta Badioli (Ct Baia Pesaro) e Valentina Benini (Ct Cacciari): ha vinto martedì sera l’imolese per 7-5, 7-6 (5) al termine di una bella battaglia.

Quarti: Anastasiya Lopatina (3.4)-Laura Manizza (3.3) 6-3, 6-4, Benedetta Badioli (3.3)-Ioana Bala (3.3) 6-0, 6-2, Iryna Horai (3.3, n.2)-Giuliana Brunetti (3.4) 6-1, 4-6, 10-7. Semifinali: Benini (3.1, n.1)-Lopatina 6-1, 7-5, Badioli-Horai 6-0, 7-5.

Intanto da sabato è partito, sempre sui campi del Misano Sporting Club, il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile che terrà banco fino al 6 luglio. Sono 72 nel complesso i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, di cui 18 solo a livello Under 10.

Under 10 femminile, quarti: Matilde Ortolani-Veronica Ciuffoli 6-0, 6-1, Giulia Paladini-Ginevra Baronciani 6-2, 6-0.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Aron Ricca Boccardi-Federico Fiara 5-7, 6-1, 11-9, Leonardo Pierpaoli-Noel Zefiro 6-1, 6-0.

Nell’Under 12 femminile n.1 Waleska Lusini, n.2 Sofia Sanchi.

Nell’Under 12 maschile nella prima sezione n.1 Marco Mandelli, n.2 Gianmarco Fiorletta, n.3 Federico Montesi, n.4 Tommaso Parenti. Nel tabellone finale n.1 Tommaso Cavassi, n.2 Riccardo Cricca.

Turno di qualificazione: Marco Mandelli (n.1)-Francesco Panini 7-5, 6-3, Tommaso Semprini-Tommaso Parenti (n.4) 6-0, 6-1, Lorenzo Falconi-Federico Montesi (n.3) 6-4, 6-0, Gianmarco Fiorletta (n.4)-Lorenzo Antonino Lazzara 6-3, 6-4.

Nell’Under 14 maschile (28 iscritti) il n.1 nella sezione di 4° è Leonardo Cenciarini, n.2 Andrea Samorì, nel tabellone finale n.1 Lorenzo Cordella, n.2 Cesare Biondi.

Primo tabellone, 3° turno: Nicolò Piepoli-Leonardo Timpano 6-7, 6-4, 10-9 e ritiro.

4° turno: Jonathan Ortenzi-Giovanni Maria Cenni 6-4, 6-1, Alessandro Minguzzi-Vittorio Patrignani 5-7, 6-3, 10-4.

Nell’Under 14 femminile n.1 Virginia Arduini, n.2 Maria Vittoria Marinelli. 2° turno: Chiara Grieci-Giulia Magnani 3-3 e ritiro. Ottavi: Amelia Cavicchio-Eleonora Morosini 6-7, 6-3, 10-8.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.

RIMINI. Entra nella fase clou il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti. Si tratta del Memorial “Arnaldo Cicconetti”, ormai una classica del tennis regionale che terrà banco fino al 6 luglio.

Nel tabellone finale avanzano Iangabriel Ferrara, Luca Lorenzi, Giovanni Pecorari e Pietro Montemaggi, il primo che stacca il biglietto per i quarti è Pietro Rinaldini (Ct Rimini).

2° turno: Pietro Matteini (4.1)-Giovanni Fabiani (4.1) 6-0, 6-4.

3° turno: Emanuele Ascani (3.4)-Carlo Alberto Gualandri (3.5) 6-1, 6-1, Valerio Carli (3.5)-Ernesto Stentella Liberati (3.4) 6-2, 6-2, Leonardo Tana (3.4)-Paolo Gori (3.5) 6-3, 5-7, 10-6. 4° turno: Iangrabriel Ferrara (3.2, n.8)-Samuele Gianni (3.5) 6-1, 6-3, Giovanni Pecorari (3.2)-Massimiliano Agnello (3.3) 7-6, 2-6, 10-6, Luca Lorenzi (3.3)-Filippo Marcaccini (3.4) 6-3, 6-1, Leonardo Bartoletti (3.3)-Filippo Maestri (3.2) 6-3, 4-6, 10-4, Pietro Montemaggi (3.2)-Jacopo Canini (3.3) 6-3, 6-3, Alessandro Capodimonte (3.4)-Stefano Bucci (3.2, n.7) 6-2, 6-4.

Al 4° turno anche Leonardo Bartoletti (3.3). Ottavi: Pietro Rinaldini (3.1, n.2)-Francesco Pazzaglini (3.4) 7-5, 7-5.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.