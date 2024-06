Tennis: Vaccari nei quarti all’Open di Villanova, Amati, Lombardini e Balducci avanti tutta all’Open “Città di Bellaria”

VILLANOVA DI BAGNACAVALLO. Avanza sui campi del Circolo Tennis Villanova di Bagnacavallo il torneo di prequalificazione al Challenger Atp del Club La Meridiana di Casinalbo. Il vincitore del torneo Open che va in scena sui campi del Ct “Spartaco Belletti” avrà come premio la possibilità di giocare le qualificazioni nel Challenger Atp emiliano, in programma dall’1 al 7 luglio. Conquistano gli ottavi Samuel Zannoni (Tc Viserba) e Luigi Valletta (Ct Zavaglia), il primo a qualificarsi per i quarti è Ludovico Vaccari, portacolori del Tennis Modena.

2° turno del tabellone finale: Niccolò Satta (2.7)-Marco Chiarello (2.7) 6-4, 1-6, 6-1, Samuel Zannoni (2.6)-Leonardo Fabbri (2.7) 6-4, 6-2. 3° turno: Samuel Zannoni (2.6)-Sevan Bottari (2.5) 6-7 (10), 6-4, 4-2 e ritiro, Luigi Valletta (2.7)-Filippo Di Perna (2.6) 4-6,6 -2, 6-3. Ottavi anche per Niccolò Satta (2.7) per il forfait del suo avversario.

Ottavi: Ludovico Vaccari (2.4)-Pietro Ricci (2.6) 6-3, 6-1.

Il giudice di gara è Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni.

IGEA MARINA. Doppietta targata Tc Viserba nel 3° turno del prestigioso torneo nazionale Open femminile del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il trofeo “Città di Bellaria”, torneo Open con ben 4.000 euro di montepremi e tante big in campo. Approdano al 4° turno, al termine di prestazioni molto convincenti, Evelyn Amati e Marta Lombardini, entrambe portacolori del Club riminese, in bella evidenza anche Martina Balducci (Ct Cacciari Imola).

Tabellone finale, 2° turno: Clara Sansoni (2.8)-Greta Vagnini (3.1) 6-1, 6-1. 3° turno: Silvia Alletti (2.6)-Anna Pierini (2.7) 6-3, 6-3, Francesca Terzi (2.6)-Micol Devescovi (2.7) 3-6, 7-6 (5), 10-8, Sara Aber (2.6)-Mia Chiantella (2.7) 6-1, 4-6, 10-2, Evelyn Amati (2.7)-Talita Giardi (2.7) 4-6, 6-3, 10-5, Martina Balducci (2.7)-Alice Monducci Delucca (2.6) 4-6, 6-2, 10-5, Marta Lombardini (2.6)-Teresa Cinquino (2.7) 6-1, 6-1.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Elisa Zannoni.