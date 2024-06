Tennis, Vaccari, Crisostomo e Zannoni ai quarti a Villanova di Bagnacavallo

Entra nella fase clou sui campi del Circolo Tennis Villanova di Bagnacavallo il torneo di prequalificazione al Challenger Atp del Club La Meridiana di Casinalbo. Il vincitore del torneo Open che va in scena sui campi del Ct “Spartaco Belletti” avrà come premio la possibilità di giocare le qualificazioni nel Challenger Atp emiliano, in programma dall’1 al 7 luglio. Il primo a qualificarsi per i quarti è stato Ludovico Vaccari, portacolori del Tennis Modena, seguito da Giacomo Crisostomo, Samuel Zannoni (Tc Viserba), autore di un rilevante “positivo” ai danni di Michele Vianello, ed Alessandro Dragoni, subito a segno sui campi di casa. Ottavi: Ludovico Vaccari (2.4)-Pietro Ricci (2.6) 6-3, 6-1, Samuel Zannoni (2.6)-Michele Vianello (2.3) 6-3, 6-0, Giacomo Crisostomo (2.4)-Luigi Valletta (2.7) 6-3, 6-0, Alessandro Dragoni (2.3)-Niccolò Satta (2.7) 6-0, 2-0 e ritiro. Oggi i quarti dalle 19.

Il giudice di gara è Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni.