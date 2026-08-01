Tennis, Vacca-Stoppa finale al Carpena

Alle battute finali sui campi del Villa Carpena il torneo di 3° categoria (Over 30), maschile e femminile. Si tratta di una tappa del primo circuito “Range Rover on Court 2026”. Nel maschile finale tra Nicola Vacca (Forum Forlì) e Andrea Stoppa (Villa Carpena). Semifinali: Andrea Stoppa (3.4, n.4)-Matteo Arfellini (3.5) 4-2, 4-1, Nicola Vacca (3.5)-Giuliano La Barba (3.5) 4-0, 4-1.

Nel femminile finale per Paola Mordini (3.4), portacolori del Tc Faenza, che in semifinale ha beneficiato del forfait di Beatrice Ficociello (3.4, n.2), e Alice Pignatti (4.3) che nell’altra semifinale si è imposta 5-4, 1-4, 10-5 su Daniela Morigi (3.3, n.1).