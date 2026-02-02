Tennis: Vacca, Gallina, Balc e Gavagna vincono il trofeo “Frizer” Under 11-12 al Ct Massa / GALLERY

MASSA LOMBARDA. Weekend con il tennis giovanile per il Circolo Tennis Massa Lombarda che da venerdì a domenica ha organizzato il torneo nazionale Under 11 e 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo, il trofeo “Frizer”.

Nell’Under 12 femminile successo di Sara Gavagna (Asd Doro) che ha battuto nettamente in finale per 4-1, 4-1 Ginevra Iacenda (Nettuno Tennis Club Bologna).

Semifinale: Ginevra Iacenda-Vittoria Ragazzini 4-0, 4-2.

Nell’Under 12 maschile in finale Leonardo Castori (Tennix Training Center) e Patrick Balc (Ten Sport Center). Successo di Patrick Balc per 5-4 (5), 4-0.

Semifinali: Leonardo Castori-Carlo La Malfa (n.1) 5-4 (3), 4-5 (2), 7-5, Patrick Balc (n.3)-Lorenzo Verratti (n.2) 5-3, 2-4, 7-0.

Nell’Under 11 femminile finale tra la beniamina di casa, Alessia Sofia Badea, e Noemi Gallina (Tennis Villa Carpena) che si è imposta nel match-clou per 4-2, 3-5, 8-6.

Semifinali: Alessia Sofia Badea-Ginevra Altavilla 5-4 (6), 4-1, Noemi Gallina-Maya Puscas 4-0, 4-1.

Nell’Under 11 maschile Manuel Vacca (Tennis Villa Carpena) ha vinto il torneo battendo in finale Riccardo Colombarini (Tc Saliceta) per 4-1, 1-4, 7-3.

Semifinali: Manuel Vacca-Nikolas Borghi 4-1, 5-3, Riccardo Colombarini-Edoardo Garoia 4-1, 4-0.

Il giudice di gara è stato Roberto Montesi, direttrice di gara Elvira Pezzi.