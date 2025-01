Tennis, Urgese si fa strada al Ct Cesena, avanza anche Pasi

Si è allineato agli ottavi sui campi del Circolo Tennis Cesena il classico torneo Open maschile, il trofeo “Agenzia d’Affari Cesena-Cesenatico”, dotato di un montepremi di 1500 euro. Due giocatori romagnoli in bella evidenza nel 4° turno. Si tratta del forlivese Jamal Urgese (Tennis Villa Carpena) che ha estromesso Riccardo Agabiti Rosei (Associazione Tennis Tolentino) e del tecnico faentino Mattia Bandini (Tc Faenza) che ha eliminato Marco Caporali (Tennis Villa Carpena). Per oggi il programma prevede, tra gli altri match, alle 17 Alex Guidi-Edoardo Principi. Partita chiave oggi per Riccardo Pasi che alle 18.30 sfiderà Jacopo Picchi, mentre alle 20 Nicola Filippi esordirà contro Filippo Busciolà.

Risultati, 3° turno: Davide D’Amora (2.7)-Federico Baldinini (2.6) 6-3, 6-3, Luigi Volpi (2.8) Riccardo Marendon (2.7) 6-1, 6-4.

4° turno: Jacopo Picchi (2.6)-Claudio Paolini (2.7) 6-0, 7-5, Alex Guidi (2.6)-Mattia Muraccini (2.8) 6-2, 7-5, Christian Capuccini (2.7)-Luca Grasso (2.6) 3-6, 6-0, 10-5, Filippo Busciolà (2.5)-Danny Stella (2.7) 6-2, 2-0 e ritiro.

5° turno: Francis Yaniche Boagnon (2.6)-Francesco Xavier Ferolla (2.5) 2-6, 6-4, 10-5, Francesco Giorgetti (2.4, n.4)-Alessio Calabrese (2.6) 6-2, 7-6 (2), Alessandro Beconi (2.4, n.9)-Tommaso Filippi (2.6) 6-4, 4-6, 10-8, Jamal Urgese (2.5)-Riccardo Agabiti Rosei (2.6) 7-5, 6-4, Pietro Pio Genovese (2.4, n.12)-Davide Ciaschetti (2.6) 6-0, 6-4, Matteo Trombini (2.6)-Niccolò Satta (2.4, n.6) 6-1, 6-3, Filippo Alessandro Mondazzi (2.3, n.3)-Diego Sabattini (2.5) 6-2, 6-3, Mattia Bandini (2.5)-Marco Caporali (2.7) 6-4, 7-6 (3).

Il giudice arbitro è Andrea Bellelli.