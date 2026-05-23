Tennis: Urgese e Vinetti nei quarti all’Open del Mi.Ma, avanzano il Terza del Comune di Ravenna e i Quarta di Alleanza Sportiva e Forum

MILANO MARITTIMA. Entra nella fase finale il torneo nazionale Open del Circolo Mi.Ma Marepineta Sporting Club di Milano Marittima. Si tratta del torneo maschile e femminile che terrà banco fino al 24 maggio, dotato di un montepremi complessivo di 2000 euro.
Nel tabellone finale maschile quarti per Jamal Urgese ed Enea Vinetti.
Ottavi: Mattia Bandini (2.6)-Nicola Tocci (2.7) 1-6, 7-5, 11-9, Jamal Urgese (2.6)-Luca Grasso (2.7) 6-3, 6-2, Enea Vinetti (2.6)-Federico Lambertini (3.1) 6-3, 6-2,
Nel femminile quarti per Ilaria Rondinelli, semifinali per la ravennate Sara Aber.
Ottavi: Ilaria Rondinelli (2.5)-Anita Sassoli (2.8) 6-3, 7-6 (4),
Quarti: Sara Aber (2.4, n.1)-Camilla Fabbri (2.5) 7-6 (5), 6-3. Semifinali anche per Gaia Donati (2.5, n.4) e Vittoria Modesti (2.5).
Il giudice di gara è Alessandro Rondinelli, direttore di gara Riccardo Rondinelli.
RAVENNA. E’ partito venerdì il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Comune di Ravenna, dotato di 400 euro di montepremi, che terrà banco fino al 2 giugno. Sono 63 i giocatori al via agli ordini del giudice di gara Paride Gordini, le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Marco Nanni, Federico Gozzi, Riccardo Cicinelli ed ai 3.2 Andrea Scazzieri, Lucio Argentieri e Luca Battistini.
RICCIONE. Avanza sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo nazionale di 4° categoria maschile (limitato ai 4.3). Si qualificano nel secondo tabellone Edoardo Rossetti, Massimo Campana, Omar Vergari e Francesco Saverio Gerboni.
Secondo tabellone, 1° turno: Leonardo Patacconi (4.5)-Massimo Ovarelli (4.5) 6-2, 7-5, Marco Zaniboni (4.5)-Gianluca Collico (4.5) 6-2, 6-2.
Turno di qualificazione: Francesco Visino (4.4, n.2)-Gianmarco Rossi (Nc) 6-4, 6-4, Luigi Campana (Nc)-Carlo Alberto Brunelli (4.4, n.3) 6-3, 6-2, Pietro Grechi (4.4, n.17)-Nauhel Zanfino (4.4) 6-3, 6-2, Elia Mattioli (4.4, n.1)-Stefano Rabitti (4.6) 6-2, 6-1, Edoardo Maria Ciuffoli (4.4, n.5)-Leonardo Ancarani (Nc) 6-2, 4-6, 10-7, Marco Gottardo Mellina (4.4)-Michele Gulini (4.4, n.19) 6-3, 6-1, Edoardo Rossetti (Nc)-Simone Nicolini (4.4, n.7) 6-2, 6-4, Massimo Campana (4.4, n.8)-Mirko Witt (Nc) 6-4, 6-3, Omar Vergari (4.5)-Marco Merli (4.4, n.9) 5-7, 7-6, 10-8, Francesco Saverio Gerboni (4.5)-Alessandro Gozzi (4.4, n.12) 6-2, 6-4.
Si qualificano anche Renzo Bucci (4.4, n.18), Marco Alvaro Tordi (4.6), Fabrizio Marchini (4.4, n.6), Davide Rocchetta (4.4, n.13) e Luca Calzini (4.4, n.11).
Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Antonio Barnabè.
FORLI’. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria maschile e femminile organizzato dal Forum Tennis Forlì, un torneo che terrà banco fino al 31 maggio, diretto dal giudice arbitro Graziano Farolfi.
Nel maschile conquistano gli ottavi Enrico Pompignoli, Mathias Roman, Marco Schiavo e Leo Piraccini.
Tabellone finale, 4° turno: Riccardo Dalpane (Nc)-Federico Sardi (4.3) 6-7 (5), 6-2, 14-12, Stefano Marcheselli (4.2)-Roberto Sanzani (4.2) 5-1 e ritiro, Gabriele Schiavo (4.2)-Filippo Gatta (4.4) 6-0, 6-0, Alberto Ravaglioli (4.3)-Marco Magrini (4.2) 6-2, 7-6 (8), Antonio Lupone (4.3)-Alessandro Silvestroni (4.2) 6-3, 6-1, Tommaso Babini (4.2)-Stefano Mambelli (4.2) 4-6, 6-4, 10-4, Matteo Camerani (4.3)-Riccardo Silvi (4.4) 6-0, 6-1.
5° turno: Enrico Pompignoli (4.1, n.8)-Giacomo Rossi (4.2) 6-0, 6-0, Mathias Roman (4.3)-Martino Cotti Quaglio (4.1, n.5) 6-2, 6-2, Marco Schiavo (4.1)-Simone Armuzzi (4.3) 6-4, 6-3, Leo Piraccini (4.2)-Filippo Ruggeri (4.1) 6-0, 7-5.
Nel femminile quarti per Elisa Battiston.
2° turno: Erica Gasperoni (4.2)-Valentina Benati (4.2) 6-2, 4-6, 10-7, Luana Lanfranchi (4.2)-Angela Russo (4.3) 6-2, 6-2, Danila Diano (4.4)-Vania Sangiorgi (4.6) 6-4, 6-4, Irene Claudia Visconti (Nc)-Vanessa Tessore (4.3) 6-7 (5), 6-3, 12-10.
Ottavi: Elisa Battiston (4.3)-Stefania Ciucci 7-5, 4-1 e ritiro.