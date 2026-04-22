Tennis Under, tutti i risultati della Coppa delle Viole al Ct Zavaglia

RAVENNA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna la 47esima edizione della Coppa delle Viole, la grande rassegna del tennis giovanile che vede al via 350 giocatori nelle categorie dall’Under 11 all’Under 15. Il torneo è valido come qualificazione ai campionati italiani di categoria.
Nell’Under 11 femminile primo tabellone, turno di qualificazione: Noemi Gallina (n.1)-Ginevra Baronciani 6-0, 6-0, Maddalena Ranzieri (n.3)-Stefania Medeea Samoila 7-5, 7-5, Amelia Valentini (n.4)-Elisa Zoccali 6-0, 6-2, Alessia Sofia Badea (n.2)-Caterina Canepa 6-3, 6-0.
Nell’Under 11 maschile tabellone di qualificazione, turno finale: Giacomo Barbieri (n.1)-Marco Giordani 7-5, 6-4, Gianmarco Abbruzzese (n.2)-Sebastian Zaffelli 6-1, 6-0, Matteo Silvani-Pietro Gubbini (n.4) 6-1, 6-1, Leonardo Castori-Giuseppe Gherardi (n.5) 6-7 (3), 6-4, 10-6.
Tabellone finale, ottavi: Ludovico Dentoni Litta (n.5)-Riccardo Colombarini 6-1, 6-1.
Nell’Under 12 femminile 1° turno tabellone principale: Alessia Torresi-Isabella Dalmonte 6-1, 6-0, Ada Milocco-Antonia Sabrina Puscas 6-4, 6-2.
Nell’Under 12 maschile 2° turno tabellone finale: Amil Salami-Lorenzo Xella 6-1, 6-3, Alex Sciutti-Denny Bentini 1-6, 7-6 (1), 13-11, Leone Maggi-Mattia Corrarati 7-5, 6-1, Lorenzo Sarra-Tommaso Scungio 6-0, 6-4, Ruggero Bonatti-Lorenzo Verratti 6-2, 6-3.
Passiamo all’Under 13. Nel femminile primo tabellone, 2° turno: Emma Lamieri-Ada Bianconi 4-6, 6-1, 10-7, Asia Caputo-Bianca Rasi 6-3, 7-5. Nell’Under 13 maschile turno di qualificazione: Lorenzo Guglielmino-Lorenzo Saccani (n.1) 6-1, 6-3, Manuel Monterastelli (n.4)-Elia Bergianti 6-2, 6-3, Elia Samorè-Mattia Ballarini (n.3) 7-5, 4-6, 10-4, Lorenzo Triassi-Riccardo Degli Angeli (n.2) 2-6, 7-5, 10-4.
Passiamo all’Under 14. Nel femminile, 2° turno: Amelia Cavicchio-Viola Scaramagli 6-3, 6-1. Nell’Under 14 maschile primo tabellone, turno di qualificazione: Giulio Matteo Barani-Gianmaria Marchi (n.5) 6-7 (4), 6-4, 10-8, Nicolò Tudini-Luca Magnoni 3-6, 7-6 (7), 10-6.
1° turno tabellone finale: Luca Vespasiano-Giacomo Balzani 6-1, 4-6, 10-1, Giacomo Forti-Giacomo Manuzzi 6-1, 6-3, Leo Mazzarini-Samuele Michelini 4-6, 6-1, 10-5, Francesco Lauda-Marco Bonora 6-1, 6-0.
Nell’Under 15 femminile, 1° turno del secondo tabellone: Sveva Passera-Sofia Mascarino 6-2, 6-1. Nel maschile tabellone di qualificazione, turno finale: Diego Lembo-Filippo Albarello (n.1) 6-4, 3-6, 10-8, Francesco Camagni (n.2)-Giacomo Cantelli 5-7, 6-2, 10-7, Massimo Marcolini-Pietro Reggiani (n.3) 6-4, 6-4, Tommaso Ricci (n.4)-Riccardo Vecchi 6-2, 6-7 (5), 10-5, Davide Capodagli (n.5)-Filippo Ricci 6-1, 6-2, Alessandro Minguzzi (n.6)-Andrea Samorì 6-2, 6-1.