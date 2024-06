Tennis Under, tutti i risultati dell’Emilia Romagna Tour al Tc Ippodromo e del Super Next Gen del Tc Riccione

CESENA. Avanza al Tennis Club Ippodromo di Cesena una grande rassegna nazionale giovanile, l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Sono 120 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma fino al 16 giugno. Nei due tabelloni Under 10 gli iscritti nel complesso sono 30.

Under 10 femminile, 1° turno: Carlotta Cova-Anita Gozzi 4-6, 6-1, 10-6, Ada Milocco-Emma Curcio 6-0, 6-0. Si qualificano dal tabellone Under 9 Emma Mattone e Beatrice Benvenuti.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Giacomo Barbieri-Leonardo Oligieri 6-1, 6-0, Manuel Vacca-Matteo Silvani 6-3, 6-2. 1° turno tabellone finale: Gioele Romboli-Francesco Camagni 6-4, 7-5, Enea Corazza-Alex Sciutti 6-3, 6-3.

Nell’Under 12 femminile teste di serie assegnate a Caterina Cova e Sofia Muccinelli. 2° turno: Lavinia De Franco-Chiara Lugaresi 6-1, 6-0, Noemi Caligari-Maria Chiara Giordano 6-2, 6-0.

Nel partecipato torneo maschile (33 iscritti) i giocatori da battere sono nell’ordine Mattia Vincenzi, Cesare Biondi, Riccardo Briganti e Lorenzo Orselli.

3° turno: Gianmaria Marchi-Julian Macini 6-3, 7-5, Alberto Marciano-Andrea Caminati 6-3, 7-5, Riccardo Degli Angeli-Leon Francesco Benericetti 6-4, 6-2, Davide Bendandi-Giacomo Forti 6-4, 5-7, 10-8.

4° turno: Tommaso Pilati-Matteo Campana 7-6, 6-0.

Nell’Under 14 maschile (39 iscritti) i big sono Riccardo Bogdan Pastrav e Pietro Tombari. Si parte dal primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Filippo Caminati, Giacomo Guerrini e Francesco Camagni.

Primo tabellone, 3° turno: Flavio Areolite-Nicolò Bollini 2-6, 6-4, 10-6, Francesco Moretti-Pietro Reggiani 6-2, 6-2, Tommaso Gallinucci-Tommaso Patrignani 7-6, 6-2, Marco Filippi-Leonardo Conti 7-5, 6-3, Leone Matteo Geri-Leone Franchi 4-6, 6-2, 10-3, Francesco Moretti-Pietro Reggiani 6-2, 6-2.

Nell’Under 14 femminile guida le fila Agata Bravin. 1° turno: Giorgia Cevoli-Maria Chiara D’Accampo 7-5, 3-0 e ritiro.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.

RICCIONE. Avanza spedito il torneo nazionale di macroarea Super Next Gen, riservato ai migliori Under 16 e 18 dell’area Nord-Est, che va in scena al Tennis Club Riccione fino al 16 giugno. Si tratta di una delle più importanti rassegne nazionali di categoria, con 144 giocatori al via. Nelle qualificazioni del torneo maschile in grande evidenza i giocatori di casa, Raffaele e Federico Strocchi, Luca Butti, Francesco Muratori, Alberto Maria Mami, che realizzano un bella “manita” di vittorie, in bella evidenza anche Simone Sgroi (Ct Cesena). Nel femminile entrano nel main-draw Aurora Baldassarri (Ct Massa) ed Alice Rossi (Ct Casalboni).

Maschile, 6° turno: Alessandro Pesaresi-Edoardo Belletti 6-0, 6-0, Paolo Fontanot-Alessandro Cortesi 7-5, 6-2, Marcello Breda-Alessio Argnani 6-3, 6-0. 7° turno: Edoardo Chiarvesio-Alessandro Pesaresi 7-5, 6-2, Luca Butti-Alessandro Vavalà 6-1, 5-7, 10-2, Federico Giordano-Francesco Pazzaglini 6-4, 6-4, Edoardo Lindaver-Pietro Rinaldini 0-6, 6-4, 10-4, Giacomo Fabbri-Nicola Scanavin 3-6, 6-4, 10-4, Diego Terzo-Filippo Alberghini 6-4, 6-4, Andrea Borsa-Eric Dumitru Spiridon 6-1, 6-1, Raffaele Strocchi-Enea Sabatini 7-5, 1-6, 10-8, Francesco Muratori-Matteo Simeoni 7-5, 6-4, Tommaso Padovan-Ernesto Stentella Liberati 7-5, 6-2, Sasa Notarstefano-Enea Carlotti 6-3, 3-6, 10-0, Gabriele Sgroi-Davide Urago 6-0, 6-2, Alberto Maria Mami-Andrea Tinarelli 6-2, 6-1, Daniele Patti-William Di Marco 7-5, 7-6, Federico Strocchi-Alex Vincenzi 6-3, 6-2.

Nel femminile turno di qualificazione: Maria Bianca Bovara (n.2)-Margherita Busi 7-5, 6-0, Aurora Lombardi (n.3)-Elena Fabrizia Campi 7-5, 6-2, Aurora Baldassarri-Valentina Buoncuore (n.1) 7-5, 6-4, Alice Rossi (n.4)-Anastasiya Lopatina 6-1, 7-5.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore del torneo Antonino Lo Paro.