Tennis Under: tutti i risultati all’Up, al Cerri, al Cicconetti e al Ten Sport Center

TORRE PEDRERA. Il Circolo Up Tennis di Torre Pedrera ospita il torneo nazionale Under 14-16, maschile e femminile.

Nell’Under 14 maschile quarti per Jonathan Ortenzi e Riccardo Degli Angeli.

3° turno: Louis Paolo Pietrantonio-Riccardo Sbrollini 6-1, 6-1, Julian Macini-Marco Mandelli 6-2, 6-1. 4° turno: Tommaso Lenzi-Luca Bertozzi 1-6, 6-1, 10-7. Ottavi: Jonathan Ortenzi-Alessandro Venturini 6-1, 6-0, Riccardo Degli Angeli-Filippo Dascalu 6-1, 3-6, 11-9.

Nell’Under 14 femminile semifinali per Lucia Di Felice ed Anna Maria Magnani.

Quarti: Lucia Di Felice-Anna Gennari 6-3, 6-1, Anna Maria Magnani-Rebecca Raggini 6-0 6-1.

Nell’Under 16 maschile Sezione intermedia, turno di qualificazione: Gabriele Quaresima (n.1)-Carlos Bevilacqua 0-6, 6-4, 10-7, Emanuele Battistini (n.2)-Federico Paoli 6-1, 6-4, Andrea Samorì (n.3)-Diego Lembo 3-6, 7-6, 15-13.

Il giudice di gara è Stefano Zanni, direttrice di gara Isabella Telesca.

CATTOLICA. Va in scena sui campi del Circolo Tennis Cerri di Cattolica il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile. Nel complesso sono 56 i giocatori in campo nei due tabelloni, 36 nel maschile e 20 nel femminile, agli ordini del giudice di gara Paolo Calbi, mentre Francesca Cerri è la direttrice di gara.

Nel maschile i big sono i 3.3 Riccardo Paolini e Leonardo Cenciarini, seguiti dai 3.4 Matteo Campana, Alessandro Marcolini e Ludovico Zammarchi. Si parte con la sezione Nc, 1° turno: Federico Balzi-Francesco Emilio Sanchi 6-1, 6-0, Kevin Mastrangelo-Riccardo Sbrollini 7-5, 7-5, Alan Beatrice-Elia Biondi 6-1, 6-4.

Nella sezione di 4° categoria n.1 Luca Magnoni, n.2 Jonathan Ortenzi, n.3 Elia Samorè, n.4 Diego Barchi, n.5 Diego Casadei. Nel tabellone finale n.1 Riccardo Paolini, n.2 Leonardo Cenciarini, n.3 Alessandro Marcolini.

Nel femminile si parte con la sezione di 4° nella quale le teste di serie sono state assegnate nell’ordine a Bianca Amadei, Camilla Brolli e Nicole Colonna, poi il tabellone finale guidato da Greta Amaducci, Elisabetta Pastore, Rebecca Chirivino e Virginia Arduini.

RIMINI. Da venerdì al 31 maggio sui campi del Circolo Tennis Cicconetti va in scena il torneo nazionale giovanile, il trofeo “Design Patrimoniale” Under 12 e 16, maschile e femminile. Sono 35 i giocatori iscritti nei quattro tabelloni in programma, agli ordini del giudice di gara Simone Lusini, mentre il direttore di gara è Massimiliano Agnello. Nel singolare femminile Under 12 le giocatrici con miglior classifica sono le 4.3 Vittoria Pracucci ed Agnese Casalini. Nell’Under 12 maschile si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ad Ettore Guidi e Giovanni Genghini, nel tabellone finale n.1 Gioele Romboli, n.2 Achille Amadio. Nell’Under 16 maschile (14 al via) si parte con il primo tabellone guidato da Mattia Ballabene, nel secondo tabellone il n.1 è Nicolò Brugioni, nel tabellone finale n.1 Tommaso Zanzini, n.2 Alessandro Casanova. 1° turno: Simone Cantagalli-Samuele Grossi 6-1, 6-0.

PINARELLA. Sui campi del Ten Sport Center è ormai alle battute finali il torneo nazionale Under 10-12, maschile e femminile.

Nell’Under 10 femminile in finale Beatrice Cola (Ct Casalboni) e Camilla Testa (Ct Rimini), che in semifinale ha battuto 6-4, 6-1 Lucilla Zammarchi.

Nell’Under 10 maschile semifinali per Mattia Paganelli, Giacomo Alesio, Pietro De Cesare e Lluc Pragliola. Quarti: Giacomo Alesio-Pietro Adamo Pirini 6-1, 6-0, Pietro De Cesare-Diego Fiorani 6-7, 6-2, 10-4, Lluc Pragliola-Giacomo Zingale 6-1, 6-0.

Nell’Under 12 maschile avanzano Nathan Baldassarri (Tc Imola) e Matteo Stargiotti (Gt Rivazzurra).

Tabellone finale, 4° turno: Matteo Stargiotti-Alessandro Guidotti 6-1, 6-1. 5° turno: Nathan Baldassarri-Edoardo Garoia 6-3, 6-1.

Nell’Under 12 femminile quarti: Camilla Conti-Giovanna Gaudenzi 6-0, 6-0, Giulia Rizzioli-Anita Brolli 6-2, 6-0.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.