Tennis Under, rush finali al Tc Faenza, all’Up Torre Pedrera e al Laghi Forlimpopoli

FAENZA. Sui campi del Tennis Club Faenza entra nel vivo una bella tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour” Under 10-12-14, maschile e femminile.
Under 10 maschile, quarti: Edoardo Caniato-Filippo Jay Farolfi 6-1, 6-1, Alvise Scarpa-Leonardo Gaudenzi 6-3, 6-2, Diego Pedro Soricelli-Tommaso Tassoni 5-7, 6-4, 10-4.
Nell’Under 10 femminile finale tra Beatrice Cola (Ct Casalboni) e Matilde Rava (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano). Semifinali: Cola-Vittoria Korneva 6-1, 6-1, Rava-Agata Mengozzi 3-6, 6-1, 10-1.
Nell’Under 12 femminile in finale Noemi Gallina (Tennis Villa Carpena) ed Alessia Sofia Badea (Ct Massa).
Semifinali: Noemi Gallina (n.1)-Elisa Zoccali 6-1, 6-1, Alessia Sofia Badea (n.2)-Sabrina Antonia Puscas 6-4, 6-0.
Nella seconda sezione maschile, turno di qualificazione: Gianmarco Abbruzzese (n.1)-Manuel Vacca 6-1, 6-3.
Nel tabellone finale,1 ° turno: Patrick Balc-Edoardo Garoia 6-1, 6-0, Denny Bentini-Giovanni Milani 5-7, 6-4, 10-8.
Passiamo all’Under 14. Nel maschile il primo finalista è Nicolò Abbruzzese (Tc Saliceta). Quarti: Diego Gentile (n.1)-Mattia Bruni 6-2, 6-1. In semifinale anche Leonardo Satta. Semifinale: Nicolò Abbruzzese (n.2)-Nicolò Maldini (n.3) 6-3, 4-6, 10-6.
Nel femminile quarti: Sofia Sanchi-Sofia Muccinelli 7-5, 7-5. In semifinale Alessia Gullotti.
La giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.
RIMINI. Alle battute finali il torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. Il torneo è diretto dal giudice di gara Stefano Zanni (direttrice di gara Isabella Telesca).
Sono 44 i giocatori al via nei quattro tabelloni in programma, di cui 18 solo a livello di Under 10.
Nell’Under 10 femminile in finale Matilde Rava (Suzanne Lenglen 2 Fusignano) ed Emma Liera (Tennis Team Fano). Semifinali: Matilde Rava-Giulia Galan 6-1, 6-4, Emma Liera-Martina Montebelli 6-0, 6-0.
Nell’Under 10 maschile finale tra Francesco Di Lena (Ct Rimini) e Thomas Mancini (Tc Riccione). Semifinali: Francesco Di Lena-Elia Pini 6-3, 6-1, Thomas Mancini-Martin Pennacchini 6-0, 6-1.
Nell’Under 12 maschile semifinali per Achille Amadio ed Andrea Magnoni.
2° turno: Giovanni Genghini-Leonardo Di Marco 3-2 e ritiro, Alessandro Bisi-Leonardo Giovanardi 7-6, 6-3. Quarti: Achille Amadio (n.3)-Alexandr Marchevskiy 6-3, 0-6, 10-4, Andrea Magnoni (n.2)-Fabio Medri 6-2, 6-3.
Nell’Under 12 femminile finale tra Rebecca Dall’Olio (Ct Pavullo) e Stefania Medeea Samoila (Tc Riccione).
Semifinali: Rebecca Dall’Olio (n.1)-Vittoria Pracucci 6-2, 7-5, Stefania Medeea Samoila (n.2)-Mia Petrini 6-2, 2-6, 10-5.
FORLIMPOPOLI. Alle battute finali il torneo nazionale giovanile organizzato dal Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli, il trofeo “Ristorante Rosa dei Venti”. Si tratta della rassegna nazionale Under 10-12, maschile e femminile, che vede al via 37 giocatori nei quattro tabelloni, di cui 13 solo a livello di Under 10.
Nell’Under 10 maschile in finale Federico Campana (Ct Cesena) e Pietro Morganti (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli).
Tabellone finale Under 10, semifinali: Pietro Morganti-Edoardo Alessi 6-1, 6-1, Federico Campana-Mattia Fabiani 6-1, 6-0.
Nell’Under 12 femminile in finale Emma Curcio (Ct Cesena) e Noemi Gallina (Tennis Villa Carpena).
Semifinali: Emma Curcio-Agnese Casalini (n.2) 7-5, 4-6, 10-5, Noemi Gallina (n.1)-Vittoria Ragazzini 6-0, 6-2.
Nel torneo Under 12 maschile il primo finalista è Carlo La Malfa (Asd Doro).
Turno di qualificazione: Alessandro Frezza-Matteo Ghigi 6-4, 6-1.
Tabellone finale, semifinale: Carlo La Malfa (n.1)-Filippo Guerrini 6-0, 6-1.
Il giudice di gara è Thomas Golfarelli, direttore di gara Cesare Proli.