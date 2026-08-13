Tennis Under: Rossi, Conti e Battistini nei quarti al Ct Cesenatico, da domani si gioca al Ct Cerri

CESENATICO. Entra nella fase finale il torneo Under 14-16, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cesenatico, una rassegna che terrà banco fino al 16 agosto. Sono 92 i giocatori iscritti nel complesso.

Nell’Under 14 maschile tabellone finale, 2° turno: Luca Bertozzi-Giacomo Balzani 4-6, 6-1, 10-7, Giulio Zama-Patrick Balc 6-4, 6-2, Luca Magnoni-Giacomo Manuzzi 4-6, 6-4, 10-6, Lorenzo Kapros-Edoardo Storchi 6-4, 6-2, Pietro Allegra-Elia Samorè 5-7, 6-4, 10-7, Lorenzo Mattioli-Diego Barchi 6-2, 6-4.

Nel femminile 4° turno: Vittoria Pracucci-Bianca Mabel Bonora 6-3, 6-3, Sol Francini-Stella Della Bartola 6-0, 6-1.

Passiamo all’Under 16 maschile dove volano ai quarti Alessandro Casanova, Nicolas Diazzi e Leonardo Tana.

Tabellone finale, 2° turno: Dante Terzi-Filippo Albarello 6-2, 6-4, Edoardo Losole-Andrea Fabbri 6-0, 6-2.

Ottavi: Davide Rossi-Giovanni Neri (n.8) 7-5, 7-6 (5), Nicolas Conti (n.5)-Emanuele Battistini 6-4, 6-1, Luca Battistini (n.3)-Matteo Rossi 6-4, 7-5, Alessandro Casanova (n.4)-Francesco Camagni 6-2, 6-2, Nicolas Diazzi (n.6)-Alessandro Cavalieri 6-2, 6-0, Leonardo Tana-Lorenzo Neri (n.7) 6-2, 6-1.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Andrea Bonoli.

Scatta domani il torneo Under 12, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cerri di Cattolica che terrà banco fino al 23 agosto. Sono 49 i giocatori al via nei due tabelloni. Nel maschile (36 iscritti) si parte con la sezione Nc, poi la sezione di 4° categoria con Michele Catalano n.1, Tommaso Scungio n.2, Andrea Magnoni n.3, Achille Amadio n.4. Nel tabellone finale n.1 Gianmaria Dellarosa, n.2 Tommaso Cavassi, n.3 Christian Dreon, n.4 Pietro Allegra. Anche nel femminile prima sezione Nc, poi il tabellone di 4° con Matilde Ortolani n.1 e Ginevra Baronciani n.2, nel tabellone finale n.1 Sophia Zoumbare, n.2 Mia Petrini.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Francesca Cerri.