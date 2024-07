Tennis Under: Maria Antonella Sini vince il trofeo “La BCC” alla Pol.2000, partito il memorial “Matassoni” al Ct Cesena

CERVIA. E’ tempo di finali sui campi della Polisportiva 2000 Cervia che ospita uno dei tornei giovanili più importanti del calendario regionale. Si tratta del trofeo “La BCC”, torneo riservato alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili, tappa di categoria A del circuito regionale.

Under 10 maschile, quarti: Salvatore Giovanni Sini-Pietro Allegra 6-1, 6-3, Tommaso Cavassi-Dario Grandi 6-0, 6-0, Lorenzo Xella-Alessandro Pinto 1-6, 6-4, 10-5, Patrick Balc-Romeo Mazzolini 6-0, 6-0.

Nell’Under 12 femminile successo di Maria Antonella Sini (n.1), portacolori del Tc Cagliari, in finale su Caterina Cova (Tc Faenza), testa di serie n.2, per 6-0, 6-0. Da sottolineare che la Cova ha battuto in semifinale 6-3, 6-3 Sofia Panichi (n.3).

Nell’Under 12 maschile ottavi: Noè Baldini (n.6)-Tommaso Monti 6-4, 6-2, Alessandro Teodorani-Francesco Ludovico Cordero Di Vonzo 2-6, 6-3, 10-6. Quarti: Riccardo Briganti (n.1)-Elia Naldi 6-2, 6-0, Gabriele De Vita (n.5)-Mattia Vincenzi (n.4) 6-4, 6-2.

Under 14 maschile, quarti: Mattia Pettenati (n.1)-Filippo Urbini 6-3, 6-2, Jacopo Andruccioli-Luca Battistini 6-1, 6-1, Ian Catallo-Andrea Valzania 6-4, 6-4

Nell’Under 14 femminile in finale Ilinka Cilibic (Ct Massa) e Maria Antonella Sini.

Quarti: Ilinka Cilibic (n.1)-Jana Savolt 7-6 (4), 6-2, Miriam Samorì-Angelica Bonetti 7-5, 6-2, Marta Bertozzi-Anna Foschini 4-6,6 -2, 10-2, Maria Antonella Sini (n.2)-Ioana Bala 6-0, 6-1. Semifinali: Ilinka Cilibic-Marta Bertozzi 6-3, 6-3, Maria Antonella Sini (n.2)-Miriam Samorì 6-3, 6-0.

Il giudice di gara è Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi.

CESENA. Primi match sui campi del Circolo Tennis Cesena nel tradizionale torneo giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Si tratta del memorial “William Matassoni”. Sono 75 i giocatori al via negli otto tabelloni in programma fino al 14 luglio, di questi 14 solo a livello Under 10.

Under 10 femminile, 1° turno: Micol Foggia-Sofia Grimandi 6-0, 6-0. Semifinali: Victoria Vivi-Anita Gozzi 6-1, 6-1.

Under 10 maschile, turno di qualificazione Under 9: Matteo Silvani-Jacopo Tazzari 6-3, 6-3, Edoardo Garoia-Marco Boschetti 6-2, 6-1.

Nell’Under 12 femminile guida le fila la 4.4 Noemi Caligari, nel maschile n.1 Riccardo Arcangeli, n.2 Gianmaria Mussoni, n.3 Matteo Campana.

1° turno: Riccardo Paglionico-Raffaele Palma 6-4, 6-7 (3), 10-8. 2° turno: Davide Bendandi-Alberto Marciano 6-1, 6-3, Andrea Caminati-Matteo Bocedi 6-0, 6-4.

Nell’Under 14 maschile n.1 Giovanni Neri, n.2 Ian Catallo, n.3 Filippo Caminati, n.4 Alessandro Casanova.

1° turno: Alberto Biasini-Filippo Caspoli 6-3, 2-6, 10-3, Federico Calzo-Francesco La Sala 6-1, 2-6, 10-4. 2° turno: Tommaso Allegra-Leone Franchi 6-4, 2-6, 11-9.

Nell’Under 16 femminile n.1 Stella Rosorani, n.2 Giulia D’Altri.

Quarti: Letizia Bazzocchi-Emma Ceccarelli 6-4, 6-2.

Nell’Under 16 maschile n.1 Gabriele Sgroi, n.2 Beniamino Savini, n.3 Marco Giovagnoli. 1° turno: Filippo Caminati-Giacomo Costanzo 6-2, 6-0.

Il giudice di gara è Andrea Bellelli.