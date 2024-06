Tennis Under, la Bonetti vince a Cervia, avanza il torneo del Cerri

Con la finale Under 14 femminile si è concluso al Ct Cervia il Trofeo di Primavera Under 12-14, maschile e femminile. E’ stata Angelica Bonetti, testa di serie n.1, a trionfare le tabellone Under 14. La portacolori di Tennix Training Center in finale ha battuto Diamante Campana (Ct Zavaglia) 6-4, 1-6, 10-6 al termine di un match-clou molto combattuto.

Intanto si avvia alle battute finali il torneo Under 12-14-16 al Ct Cerri di Cattolica. Under 12 femminile: Alida Romagnoli-Waleska Lusini 6-1, 6-2, Camilla Brolli-Eleonora Morosini 6-2, 6-4. Under 12 maschile, quarti: Carlos Leone Valentini-Alex Fregnani 6-2, 6-1.

Under 14 femminile, quarti per Valentina Zavaglia che ha battuto 7-5, 6-3 Maria Chiara D’Accampo. Under 14 maschile, quarti: Nicolò Bollini-Vittorio Patrignani 4-6, 6-2, 10-3. Under 16 maschile, 3° turno prima sezione: Lorenzo Cenci-Claudio Masinelli 6-1, 6-0, Alessandro Prioli-Mattia Colacone 6-0, 6-0.