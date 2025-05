Tennis Under, i risultati al Cicconetti, al Cerri e a Pinarella

RIMINI. E’ partita la stagione organizzativa a livello federale per il Circolo Tennis Cicconetti di Rimini con il torneo nazionale giovanile Under 12 e 16, maschile e femminile, il trofeo “Designpatrimoniale”. Il torneo terrà banco fino al primo giugno e vedrà al via 44 giocatori nei quattro tabelloni in programma. Nell’Under 12 maschile (21 iscritti) prima sezione con gli Nc, tabellone finale guidato da Matteo Campana, Alessandro Bernabè, Andrea Magnoni e Lorenzo Xella, nel femminile guidano le fila Sofia Sanchi e Nicole Colonna. Nel tabellone maschile subito a segno Alessandro Bisi (Tc Riccione) e Federico Ballerini (Ct Rimini).

1°turno del primo tabellone: Federico Ballerini-Pietro Frisoni 6-2, 6-2. 2° turno del tabellone finale: Alessandro Bisi-Gianmarco Fiorletta 6-5 e ritiro.

Nell’Under 16 maschile il 3.3 di casa Emmanuele Bomba precede i 3.4 Leonardo Tana e Tommaso Zanzini, nel femminile guidano il seeding le 3.4 Paola Israelachvili, Ginevra Baldazzi e Beatrice Zamboni. Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

Le categorie giovanili si completeranno sui campi del Circolo Tennis Cicconetti con le categorie Under 10 e 14 in programma dal 30 maggio all’8 giugno.

CATTOLICA. Da sabato si gioca invece al Circolo Tennis Cerri un torneo Under 14, anche qui maschile e femminile, che terrà banco fino al primo giugno. Sono 80 gli iscritti nel complesso (limitati a 55), nel maschile (35 al via) si parte con la sezione di 4° nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Leonardo Cenciarini, Leone Matteo Geri e Francesco Camagni, nel tabellone finale teste di serie assegnate nell’ordine ad Elia Naldi e Massimo Marcolini.

1° turno sezione 4° categoria: Leonardo Pedrella Moroni-Lorenzo Delprete 6-3, 6-2, Filippo Ricciardi-Riccardo Sbrollini 6-1, 6-2, Diego Conti-Tommaso Vannoni 6-2, 6-0. 2° turno: Leonardo Giuliani-Riccardo Paglionico 6-3, 6-2.

Nel femminile (20 in campo) si parte con la sezione Nc, poi la sezione di 4° con n.1 Greta Amaducci, n.2 Anita Amadio, n.3 Giulia Conti, a seguire il tabellone finale con n.1 Agata Bravin, n.2 Ginevra Baldazzi. 2° turno: Claudia Verdolin-Giulia Magnani 6-3, 6-3, Chiara Grieci-Bianca Fabbri 6-2, 6-4.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Francesca Cerri.

PINARELLA. Avanza sui campi del Ten Pinarella per il torneo nazionale Under 10 e 12, maschile e femminile. In bella evidenza Marco Boschetti nell’Under 10 e Giulio Gurioli nell’Under 12.

Under 10 maschile, quarti: Leonardo Castori-Riccardo Monti 6-3, 6-2, Alessio Morozzi-Giovanni Sabato 6-0, 6-2, Matteo Silvani-Elia Martini 6-0, 6-1, Marco Boschetti-Edoardo Suprani 6-0, 6-1.

Under 10 femminile, quarti: Alissa Capellini-Matilde Rava 6-2, 6-2. Semifinali anche per Vittoria Korneva.

Nell’Under 12 maschile 3° turno: Edoardo D’Iapico-Francesco Ventura 6-2, 6-1, Giulio Gurioli-Aleksandr Marchevskiy 7-5, 6-1.

Nell’Under 12 femminile n.1 Nicole Colonna, n.2 Giulia Natali. Quarti: Asia Caputo-Vittoria Pracucci 6-2, 7-6. Semifinali anche per Antonia Sabrina Puscas.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.