Tennis Under: Emilia Romagna Tour al Tc Viserba, Memorial “Matassoni” al Ct Cesena

VISERBA. Da sabato al 20 luglio il Tennis Club Viserba ospita una bella tappa del circuito giovanile Emilia Romagna Junior Tour riservato alla categorie Under 10-12-14, maschili e femminili. Nel complesso sono 121 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, di cui 17 a livello di Under 10. Nell’Under 12 femminile guida le fila la 3.5 Petra Salvi. Nell’Under 12 maschile (29 iscritti) i giocatori con miglior classifica sono i 3.3 Alessandro Teodorani, Diego Gentile e Riccardo Arcangeli, seguito dai 3.4 Samuel Contardi e Tommaso Pilati. Nell’Under 14 femminile (22 iscritte) le big sono le 3.3 Eva Raimondi ed Amelia Campadelli Zamboni, seguite dalle 3.4 Virginia Arduini e Lucrezia Vanni. Nell’Under 14 maschile (49 al via) i giocatori con miglior classifica sono il 3.2 Lorenzo Cordella, i 3.3 Cesare Biondi, Giacomo Rotini, Riccardo Briganti, Alessandro Casanova e Filippo Terenzi.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

CESENA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Cesena il tradizionale torneo giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Si tratta del memorial “William Matassoni” che terrà banco sui campi del Club cesenate fino al 13 luglio.

Tabellone finale Under 10 maschile, quarti: Manuel Vacca (n.4)-Filippo Guerrini (n.5) 6-3, 6-4, Edoardo Garoia (n.3)-Fabio Medri (n.6) 6-0, 7-5, Liam Lanzoni (n.1)-Pietro Morganti 6-1, 6-1, Matteo Silvani (n.2)-Mattia Zammarchi 6-2, 6-2.

Nell’Under 12 femminile quarti: Sofia Sanchi-Sophia Zoumbare 7-5, 4-6, 12-10, Maria Vittoria Caggianese-Emma Curcio 6-2, 6-1.

Nel maschile 2° turno: Denny Bentini-Filippo Trioschi 7-5, 6-2, Diego Barchi-Francesco Falzoni 6-4, 6-2. Quarti: Matteo Campana (n.1)-Gianmaria Mancini 6-1, 6-1, Riccardo Cricca (n.4)-Francesco Camagni 6-4, 6-1.

Nell’Under 14 femminile 1° turno: Giulia Falzoni-Emma Morelli 6-1, 6-1, Beatrice Sanna-Amelia Cavicchio 6-3, 6-3.

Notevole la partecipazione all’Under 14 maschile (41 iscritti). 2° turno del secondo tabellone: Giacomo Manuzzi-Alberto Biasini 6-3, 6-2, Edoardo Giuseppe Sabato-Tommaso Patrignani 3-6, 6-2, 10-2, Leonardo Conti-Lorenzo Canali 6-2, 6-4, Giovanni Bandini-Tommaso Volponi 7-6, 6-1. 3° turno: Riccardo Vecchi-Andrea Bellavista 1-6, 6-1, 11-9, Andrea Fabbri-Andrea Caminati 6-4, 6-1, Davide Bendandi-Paolo Louis Pietrantonio 4-6, 6-4, 10-6, Giacomo Forti-Riccardo Degli Angeli 6-3, 6-2. Turno di qualificazione: Leonardo Cenciarini (n.1)-Riccardo Vecchi 7-5, 6-2, Matteo Campana-Giacomo Manuzzi 6-1, 4-6, 10-5, Flavio Areolite-Francesco Moretti (n.3) 6-3, 6-3. Si qualifica anche Riccardo Piraccini.

Nel tabellone finale n.1 Marco Menichetti, n.2 Mattia Vincenzi, n.3 Alessandro Casanova, n.4 Giulio Tiberio Speranza.

Nell’Under 16 maschile, quarti: Marco Menichetti-Mattia Turci 6-4, 6-0, Alessio Argnani-Luca Battistini (n.3) 6-4, 6-4, Leonardo Carioni-Mattia Pettenati (n.2) 6-7, 6-1, 10-8

Il giudice di gara è Andrea Bellelli, direttore di gara Simone D’Elia.