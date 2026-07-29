Tennis Under, Di Lena e Gaggi in semifinale al Trofeo del Governatore del Casalboni

SANTARCANGELO. In pieno svolgimento sui campi del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo il Trofeo del Governatore, il torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile.
Nell’Under 10 maschile semifinali per Francesco Di Lena.
Under 10 maschile, 1° turno: Diego Gianfanti-Enea D’Angelo 6-4, 5-7, 11-9.
Quarti: Davide Marchioni-Thomas Arduini 7-5, 6-0, Martin Pennacchini-Riccardo Monti 6-0, 6-3, Francesco Di Lena (n.2)-Tommaso Maestri 6-4, 6-4.
Nell’Under 12 maschile semifinali per Mattia Gaggi.
Quarti: Alessio Morozzi-Simone Berdicchia 0-6, 6-2, 10-7, Andrea Magnoni-Aleksandr Marchevkiy 6-3, 6-1, Alessandro Pinto (n.2)-Giovanni Genghini 6-3, 4-6, 10-8, Mattia Gaggi (n.1)-Diego Lombardi 6-0, 6-1.
Nell’Under 12 femminile n.1 Asia Montanari, n.2 Iole Calcagno.
Nell’Under 14 maschile si qualificano Diego Barchi, Alex Podestà e Luca Bertozzi.
Turno di qualificazione: Lorenzo Saccani (n.3)-Erik Zani 6-1, 3-6, 10-8, Diego Barchi (n.1)-Julian Macini 6-1, 6-2, Alex Podestà-Marco Pirini (n.4) 6-0, 6-0, Luca Bertozzi (n.2)-Gianmaria Chietera 7-5, 6-1.
Nel femminile semifinali per Eleonora Morosini e Bianca Amadei. Quarti: Eleonora Morosini-Stella Della Bartola 6-2, 6-3, Bianca Amadei-Sol Francini 7-5, 6-4.
Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Marcello Lotti.