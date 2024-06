Tennis Under: Dellarosa, Sanchi e Attanasio in finale all’Emilia Romagna Junior Tour, scatta oggi il trofeo “La BCC” alla Pol.2000 Cervia

VISERBA. Si avvia alle battute finali sui campi del Tennis Club Viserba un grande appuntamento giovanile, una tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile.

Nell’Under 10 maschile il primo finalista è Gianmaria Dellarosa (Tc Riccione).

Quarti: Alessandro Pinto-Achille Amadio 6-1, 6-3, Giacomo Barbieri-Patrick Balc 6-3, 6-1.

Semifinali: Gianmaria Dellarosa-Alex Sciutti 6-0, 6-2.

Nell’Under 10 femminile conquista la finale Sofia Sanchi (Tc Riccione).

Under 10 femminile, quarti: Asia Montanari-Ginevra Bezziccheri Imperatori 6-2, 6-1, Vittoria Pracucci-Agnese Casalini 6-1, 4-6, 10-7.

Semifinale: Sofia Sanchi-Emma Mattone 6-1, 6-0.

Nell’Under 12 femminile la prima finalista è Virginia Arduini (Tc Riccione). Quarti: Anita Amadio (n.4)-Mia Boskovic 6-4, 6-2. Semifinale: Virginia Arduini (n.2)-Chiara Lugaresi 4-6, 6-3, 10-6.

Nell’Under 12 maschile quarti: Ludovico Zammarchi-Filippo Terenzi (n.1) 6-2, 5-7, 10-8, Cesare Biondi-Noè Baldini (n.4) 1-6, 6-1, 10-2, Riccardo Briganti (n.2)-Lorenzo Orselli 6-1, 6-1, Alessandro Teodorani-Mattia Vincenzi (n.3) 6-2, 6-1.

Nell’Under 14 maschile il primo a raggiungere la finale sui campi di casa è stato Federico Attanasio.

Quarti: Lorenzo Vito Farinato (n.3)-Alessandro Casanova 6-2, 6-0, Mattia Pettenati (n.2)-Tommaso Zanzini 6-4, 6-4. Semifinale: Attanasio-Tommaso Mandelli 6-3, 6-1.

Nel torneo Under 14 femminile finale tra Lucrezia Cavalieri (Ct Massa) e Lisa Pierini (Tennis Team Fano). Semifinali: Lucrezia Cavalieri (n.4)-Francesca Mora 4-6, 6-1, 11-9, Lisa Pierini (n.2)-Bianca Solazzi (n.3) 1-6, 6-2, 10-8.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

CERVIA. Da domani (sabato) la Polisportiva 2000 Cervia ospita uno dei tornei giovanili più importanti del calendario regionale. Si tratta del trofeo “La BCC”, torneo riservato alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili, tappa di categoria A del circuito regionale. Sono 137 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma fino al 9 luglio. Di questi 32 sono della categoria Under 10. Nell’Under 12 femminile n.1 Maria Antonella Sini, n.2 Caterina Cova. Nell’Under 12 maschile si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Tommaso Monti, Lorenzo Kapros, Elia Naldi, Francesco Ludovico Cordero Di Vonzo e Tommaso Pilati. Nel tabellone finale teste di serie nell’ordine a Riccardo Briganti, Riccardo Sartori, Leonardo Satta e Mattia Vincenzi. Nel primo tabellone Under 14 maschile n.1 Leonardo Carioni, n.2 Giacomo Guerrini, n.3 Francesco Camagni, n.4 Achille Mari, n.5 Elia Sabatini, nel tabellone finale guidano le fila, nell’ordine, Mattia Pettenati e Giovanni Neri. Il torneo Under 14 maschile è il più numeroso con 45 iscritti. Nell’Under 14 femminile n.1 Ilinka Cilibic, n.2 Maria Antonella Sini.

Il giudice di gara è Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi.