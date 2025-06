Tennis Under: Castori, Larotonda e Farolfi vincono al Tc Faenza, Levchenko in finale all’Up Torre Pedrera, partito il trofeo del Gelso al Venustas

FAENZA. Alle battute finali il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour, sui campi del Tc Faenza.

Nell’Under 10 femminile finale tra Micol Foggia (Club La Meridiana) e Noemi Gallina (Tennis Villa Carpena).

Semifinali: Micol Foggia-Emma Mattone 6-1, 6-3, Noemi Gallina-Maya Puscas 6-2, 6-3.

Nell’Under 10 maschile successo di Leonardo Castori (Tennix Training Center) in finale su Tommaso Drei (Tc Faenza) per 6-2, 6-0.

Quarti: Leonardo Castori-Diego Pedro Soricelli 6-2, 6-0, Manuel Vacca-Enrico Montefalcone 6-1, 6-2, Liam Lanzoni-Leopoldo Scarpa 6-3, 6-3, Tommaso Drei-Pietro De Cesare 6-3, 6-1. Semifinali: Castori-Lanzoni 6-2, 5-7, 13-11, Drei-Vacca 6-4, 6-2.

Nell’Under 12 femminile successo di Caterina Larotonda (Ct Bologna, n.1) in finale su Lucia Tarlazzi (n.2), portacolori del Tc Faenza, per 3-6, 7-5, 10-6.

Nell’Under 12 maschile finale tra Alessandro Teodorani (Ct Massa) e Tommaso Monti (Tc Faenza).

Semifinali: Alessandro Teodorani (n.1)-Stefano Scotto Di Gregorio (n.4) 6-3, 6-3, Tommaso Monti (n.2)-Federico Montuschi 6-3, 6-2.

Nell’Under 14 maschile finalissima tra Riccardo Briganti (Ct Massa) e Marco Menichetti (Tc Faenza).

Semifinali: Riccardo Briganti (n.1)-Cesare Biondi (n.4) 6-3, 4-6, 10-5, Marco Menichetti (n.3)-Noè Baldini (n.2) 6-4, 6-0.

Nel femminile vittoria di Gaia Farolfi (Centro Tennis Argenta) in finale su Lucrezia Vanni (Tc Faenza) per 6-1, 6-4. Semifinali: Lucrezia Vanni-Beatrice Zamboni (n.1) 6-2, 6-3, Gaia Farolfi-Federica Foschi (n.2) 6-4, 6-1.

Il giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.

RIMINI. Il Circolo Up Tennis di Torre Pedrera ospita il torneo Under 14-16, maschile e femminile. Sono 35 gli iscritti a questa rassegna.

Nell’Under 14 finale per Timofey Levchenko (Tc Riccione).

Quarti: Matteo Coppini-Andrea Bellavista 6-4, 6-0. Semifinale: Timofey Levchenko-Alberto Lonfernini 4-6, 6-2, 10-6.

Nell’Under 16 maschile semifinali per Lorenzo Cordella (Ct Fano), Giacomo Coppini (JB Sport), Emanuele Bonfatti (Tc Saliceta) e Luca Battistini (Tc Ippodromo).

Quarti: Lorenzo Cordella (n.4)-Leonardo Capogrossi 6-2, 6-0, Giacomo Coppini (n.1)-Emmanuele Bomba 6-1, 6-2, Emanuele Bonfatti (n.3)-Samuel Cavallini 6-1, 6-4, Luca Battistini (n.2)-Leonardo Tana 6-7, 6-4, 10-6.

IGEA MARINA. Dopo il torneo nazionale Open femminile che ha mostrato tennis di grande qualità, il Circolo Tennis Venustas si ripropone a livello organizzativo con un altro importante appuntamento, il torneo nazionale giovanile Under 11-12 e 14, maschile e femminile, scattato sabato. Si tratta del trofeo Under del Gelso che terrà banco fino al 29 giugno sui campi del Club di Igea Marina. Sono ben 97 i giocatori al via, un vero successo di partecipazione. Vediamo i favoriti. Nell’Under 11 femminile guida il seeding Asia Montanari, nel maschile in cima al seeding c’è Alessandro Bisi davanti a Tommaso Giuliani. Nell’Under 12 femminile Elisabetta Pastore e Sofia Sanchi si dividono i favori della vigilia, nel maschile guida il gruppo Samuel Contardi davanti ad Enea Corazza, Alessandro Marcolini e Patrick Balc. Subito a segno Achille Fattini (Ct Venustas) e Riccardo Tarricone (Ct Casalboni).

1° turno: Achille Fattini-Raffaele Ortenzi 6-1, 7-6 (6), Riccardo Tarricone-Pietro Frisoni 6-2, 6-0.

Nell’Under 14 maschile (49 iscritti) in cima al seeding troviamo il 3.3 Mattia Vincenzi, seguito dai 3.4 Nicolas Acchiappati, Andrè Zacchi e Lorenzo Kapros. Si parte con la sezione di 4° categoria che vede nell’ordine le seguenti teste di serie: n.1 Leonardo Cenciarini, n.2 Flavio Areolite, n.3 Mario Simone, n.4 Francesco Camagni. Subito a segno Noè Dell’Aquila (Tc Riccione), Gabriele Lasconi (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano), Leonardo Giuliani (Tc Coriano) e Matteo Coppini (JB Sport).

1° turno: Noè Dell’Aquila-Lorenzo Delprete 7-5, 6-1, Gabriele Lasconi-Lorenzo Praconi 5-7, 6-1, 10-2, Nicolò Piepoli-Ettore Frigieri 6-3, 6-4, Filippo Ricciardi-Federico Timpanaro 6-0, 6-0.

2° turno: Leonardo Giuliani-Leone Lazzara 3-6, 6-3, 10-7, Matteo Coppini-Thomas Dal Prà 6-1, 6-4,

Nel femminile le big sono nell’ordine Ginevra Baldazzi e Camilla Brolli.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.