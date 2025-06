Tennis Under: avanzano l’Emilia-Romagna Tour al Tc Faenza e il trofeo “Giannina” al Laghi Forlimpopoli

FAENZA. Avanza il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour, sui campi del Tc Faenza.

Under 10 femminile, quarti: Emma Mattone-Sofia Grimandi 6-1, 6-1, Micol Foggia-Ilaria Orselli 6-1, 6-1, Maya Puscas-Vittoria Korneva 6-1, 6-1.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Pietro De Cesare-Alvise Scarpa 4-6, 6-4, 10-6. 1° turno tabellone finale: Leopoldo Scarpa-Tommaso Trioschi 7-5, 6-1, Diego Pedro Soricelli-Tobia Di Diodoro 6-1, 6-2, Enrico Montefalcone-Leonardo Wannis 6-1, 6-1.

Nell’Under 12 femminile n.1 Caterina Larotonda, n.2 Lucia Tarlazzi, nell’Under 12 maschile (25 iscritti) i big sono nell’ordine Alessandro Teodorani, Tommaso Monti, Tommaso Migliorini e Stefano Scotto Di Gregorio.

3° turno: Lorenzo Saccani-Giulio Martini 6-2, 6-3. Al 4° turno anche Filippo Trioschi. 4° turno: Riccardo Cricca-Giacomo Tassinari 6-2, 6-3, Riccardo Degli Angeli-Denny Bentini 7-5, 6-4.

Nell’Under 14 maschile (32 al via) teste di serie assegnate nell’ordine a Riccardo Briganti, Noè Baldini, Marco Menichetti, Cesare Biondi ed Alessandro Teodorani.

2° turno: Alberto Marciano-Aaron Cavallini 2-0 e ritiro. 3° turno: Andrea Caminati-Paolo Louis Pietrantonio 6-1, 6-1, Gianmaria Marchi-Giulio Zama 6-4, 5-7, 10-7, Andrea Fabbri-Davide Bendandi 6-2, 3-0 e ritiro, Alberto Marciano-Leon Francesco Benericetti 6-1, 7-5. Avanza anche Riccardo Piraccini, ma per il forfait del suo avversario.

Nel femminile spicca la presenza di Beatrice Zamboni e Federica Foschi. Nella prima sezione n.1 Alexandra Estefania Leanez Nunez, n.2 Sofia Bianchi. Turno di qualificazione: Alexandra Estefania Nunez Leanez (n.1)-Daniela Isabella Garcia Tedioli 6-1, 6-1, Lucia Tarlazzi-Alessia Guerrini 6-4, 6-3.

Il giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.

FORLIMPOPOLI. Avanza sui campi del Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli per la seconda edizione del torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile. Si tratta del trofeo “Hotel Giannina”, con 43 giocatori al via, di cui 12 solo a livello di Under 10.

Under 10 maschile, quarti tabellone finale: Edoardo Garoia-Michele Cortesi 6-1, 6-4, Fabio Medri-Giulio Ricci 6-2, 2-6, 11-9, Manuel Vacca-Pietro Morganti 6-1, 6-2, Matteo Silvani-Mattia Zammarchi 6-2, 6-2.

Nell’Under 12 femminile la n.1 è Noemi Caligari, n.2 Sophia Zoumbare. 1° turno: Emma Curcio-Vittoria Ragazzini 7-5, 6-1.

2° turno: Bianca Ricci-Chiara Gramellini 6-1, 6-0, 2° turno: Antonia Sabrina Puscas-Bianca Ricci 6-2, 6-2. Alice Nanni-Isabella Dalmonte 7-6, 6-0.

Nell’Under 12 maschile n.1 Matteo Campana, n.2 Patrick Balc, n.3 Riccardo Degli Angeli.

2° turno: Noah Prati-Gianmaria Mancini 6-4, 7-5, Diego Barchi-Diego Casadei 7-6, 6-3, Elia Samorè-Francesco Camagni 7-5, 6-2, Filippo Drudi-Tommaso Giuliani 6-3, 6-3.

Il torneo di Forlimpopoli terrà banco fino al 22 giugno.

Il giudice di gara è Thomas Golfarelli, direttore di gara Cesare Proli.