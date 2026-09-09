Tennis Under, avanzano i tornei del Ct Rimini e del Ct Conselice

RIMINI. Avanza sui campi del Circolo Tennis Rimini una bella tappa del Circuito Regionale Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Sono 105 i giocatori iscritti nei sei tabelloni in programma fino al 13 settembre.

Nell’Under 10 si parte con un primo tabellone Under 9, 1° turno: Davide Marchioni-Gioele Coslovi Sebri 4-6, 6-4, 10-4, Luca Giovanelli-Pietro Monti 7-5, 3-1 e ritiro, Giulio Merendino-Liam Fedeli 6-0, 6-1, Giovanni Morbidelli-Riccardo Monti 6-0, 6-1. Turno di qualificazione: Luca Giovanelli-Davide Marchioni 3-6, 6-3, 10-4, Giulio Merendino-Giovanni Morbidelli 6-2, 7-5.

Nell’Under 12 maschile primo tabellone, turno di qualificazione: Kervens Villa-Pietro Frisoni (n.1) 6-2, 6-1. Nel tabellone finale ottavi per Nicolò Pazzaglini.

Nell’Under 12 femminile semifinali per Maya Puscas.

Tabellone finale, 2° turno: Bethshaica Villa-Carlotta Cova, Iole Calcagno-Beatrice Mazzotti 7-6 (4), 6-4. Quarti: Maya Puscas-Sofia Sabatini 6-3, 6-7 (3), 10-4.

Nell’Under 14 maschile 3° turno: Tommaso Volponi (n.5)-Enea Giulio Barraco 6-1, 6-4.

Turno di qualificazione: Lorenzo Aloisi-Achille Amadio (n.4) 6-3, 6-1, Erik Zani-Diego Barchi (n.1) 6-4, 6-1, Filippo Dascalu (n.2)-Lorenzo Casadei 6-4, 6-1, Marco Pirini (n.3)-Alessandro Farneti 6-1, 6-1.

Nel femminile secondo tabellone, turno di qualificazione: Sol Francini-Cecilia Corbelli (n.2) 6-0, 6-3. Tabellone finale, 1° turno: Nicole Colonna-Bianca Fabbri 7-5, 6-0.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Ahmed Rabie.

Conselice. Al via il torneo Under 12 maschile organizzato dal Ct Conselice, torneo che terrà banco fino al 13 settembre. Assegnate le teste di serie nell’ordine a Denny Bentini, Lorenzo Verratti e Michele Catalano. 1° turno: Luca Grossi-Neri Tiago Cannito 6-0, 6-0, Cesare Fiorellini-Filippo Modelli 4-6, 6-0, 10-8, Tobia Dio Diodoro-Matteo Dal Fiume 7-6, 7-6. 2° turno: Francesco Minguzzi-Matteo Moccia 6-3, 6-1.

Il giudice di gara è Andrea Bassi, direttore di gara Fabio Felicetti.